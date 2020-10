Extradition de Meng Wanzhou : l’accès à des documents confidentiels refusé à ses avocats

En août, les avocats de Meng Wanzhou ont demandé l'accès à plus de documents confidentiels sur l’arrestation de leur cliente à Vancouver en décembre 2018. Ces derniers incluent des courriels entre les autorités canadiennes et américaines et les avocats voulaient y trouver des preuves que les droits de leur cliente ont été bafoués par les autorités.

Les avocats représentant le ministre fédéral de la justice et procureur général du Canada, David Lametti, ont remis certains des documents requis par les avocats de la directrice financière de Huawei, mais ils ont refusé de leur remettre les documents supplémentaires, invoquant notamment les privilèges liés à la relation d'un avocat et son client.

Dans un communiqué, le ministère de la Justice du Canada indique que la juge Heather Holmes a confirmé la majorité des revendications de privilège du Canada. Le ministère ajoute que le Canada respecte la décision [...] et le processus judiciaire qui a conduit à cette décision .

Une demande précédente également déboutée

Un mandat d’arrêt des États-Unis a conduit à l’arrestation de Meng Wanzhou en lien avec des accusations d’avoir menti à la Banque HSBC, en 2013, sur les liens unissant Huawei à la société SkyCom, qui faisait affaire en Iran, dans le but de contourner les sanctions américaines contre la république islamique.

Elle affirme être innocente et se bat contre son extradition, tout en étant assignée à résidence à Vancouver.

Les avocats de Huawei se sont également vu refuser l’accès à des documents connexes par une décision de la Cour fédérale en août.

Les avocats du gouvernement avaient fait valoir que la divulgation des documents menacerait la sécurité nationale, ce qu'un juge fédéral a accepté, affirmant que les informations demandées n’étaient pas pertinentes à l’arrestation de Meng Wanzhou.

Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le texte de la décision n’était pas immédiatement disponible auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Meng Wanzhou devrait comparaître à nouveau devant le tribunal le 26 octobre, alors que les audiences se poursuivent pour savoir si les autorités canadiennes et américaines ont commis des abus de procédure lors de son arrestation.

Les audiences d’extradition devraient durer jusqu’en avril 2021.