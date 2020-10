La tournée Jusqu’ici tout va bien, de Julien Lacroix, annulée

Julien Lacroix devait se produire dans différentes villes du Québec à 35 reprises d’ici le mois d’août 2021.

Sur son site, le mot « annulé » et non « reporté » a été apposé à côté de toutes les dates de spectacle prévues dans sa tournée. Aucune information supplémentaire n’a été donnée par l’humoriste, dont les comptes Facebook, Instagram et YouTube ne sont plus accessibles.

Après la publication de l’article du Devoir à la fin du mois de juillet, le groupe Phaneuf, qui représentait Julien Lacroix, l’avait lâché.

Environ deux semaines plus tard, l’humoriste avait aussi été retiré de la liste des personnes nommées aux prix Gémeaux.