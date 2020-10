Les Maple Leafs s'entendent avec le Torontois Wayne Simmonds

Les Maple Leafs de Toronto ont été actifs dès l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi. L’équipe a consenti un contrat d'un an avec l'attaquant Wayne Simmonds, originaire de Scarborough.

Le directeur général des Leafs, Kyle Dubas, a formulé le souhait que son équipe soit plus difficile à affronter la saison prochaine. Le manitou de l'organisation torontoise a agi en conséquence en faisant l'acquisition d'un joueur de gros gabarit.

Étonnamment, Simmonds ne touchera que 1,5 million de dollars américains la saison prochaine. Il s'agit d'une baisse de salaire importante, puisqu'il gagnait 5 millions $ lors de la dernière campagne. Il dispose cette fois d'une clause de non-échange.

Le Torontois de 1,88 m et 84 kg a partagé la dernière campagne entre les Devils du New Jersey (61 matchs) et les Sabres de Buffalo (7). Il avait été échangé à la date limite des transactions.

Auparavant, c’est aux côtés de Claude Giroux à Philadelphie qu’il s’est fait valoir, sous les couleurs des Flyers.

Simmonds n'a pas oublié ses racines pour autant. Il a créé Wayne’s Road Hockey Warriors en 2012, un tournoi de hockey-balle qui prend place chaque année à Scarborough. Il permet d'amasser des fonds afin d'acheter de l'équipement et de régler les frais d'inscription de jeunes dans le besoin.

Le Torontois se joint avec les Leafs à un groupe de meneurs ontariens. Le capitaine John Tavares (Mississauga), les attaquants Zach Hyman (Toronto), Mitch Marner (Markham) et Jason Spezza (Toronto), ainsi que les défenseurs Jake Muzzin (Woodstock) et Travis Dermott (Newmarket) sont tous de la province.

Dubas avait indiqué au terme de la séance de sélection annuelle de la LNH qu’il souhaitait ajouter du muscle à ses troisième et quatrième trios, en plus d’ajouter un ou des joueurs capables de faire une différence à la ligne bleue.

L'équipe dispose désormais d'un peu moins de 4 millions de dollars pour mettre sous contrat Ilya Mikheyev et Travis Dermott, et poursuivre ses emplettes.