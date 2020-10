Les travaux parlementaires sur la mort de Marylène Levesque reprendront bientôt

Ces travaux ont pris fin abruptement le 12 mars en raison de la propagation de la COVID-19 au Canada, après seulement deux réunions du comité sur le sujet.

Les parlementaires avaient alors eu l’occasion d’entendre la commissaire du Service correctionnel du Canada ( SCCService correctionnel du Canada ), Anne Kelly, et de la présidente de la Commission des libérations conditionnelles ( CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada ), Jennifer Oades. Lors de la reprise des travaux cet automne, le comité pourra continuer les réunions là où il les avait laissées. La date de reprise n’a pas encore été fixée.

Une priorité

Le député conservateur de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, est satisfait d’entendre que le comité continuera de faire la lumière sur la mort de la femme de 22 ans, survenue dans une chambre d’hôtel de Sainte-Foy en janvier dernier.

Pour nous, l'important c'est d'être sur la liste des priorités, et hier, nous avons eu la confirmation que cette étude sur Marylène Levesque est une priorité du comité , indique-t-il.

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a déposé la motion pour que la Chambre des communes se penche sur la mort de Mme Levesque. (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

M. Paul-Hus est celui qui a exigé que le parlement analyse le processus de libération conditionnelle au pays ainsi que le processus de nomination des commissaires de la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada , à la suite de la mort de Mme Lévesque. Le meurtrier de la jeune femme, Eustachio Gallese, était en semi-liberté lorsqu’il a commis l'irréparable. Le récidiviste avait été condamné en 2006 pour le meurtre sanglant de sa femme de l’époque.

Rendre des comptes

Au lendemain du meurtre de Marylène Levesque, d'anciens commissaires de la CLCCCommission des libérations conditionnelles du Canada ont déploré le manque d’expérience des commissaires actuels. Des experts et des politiciens ont aussi critiqué les décisions de la commission qui a permis à Eustachio Gallese de rencontrer des femmes durant sa semi-liberté, malgré son lourd passé. Une permission que la commission dit avoir ensuite retirée.

Les libéraux savent qu'ils ont des torts, puisque vers 2017, ils ont purgé de nombreux commissaires expérimentés. Ainsi, ça a mis en place des commissaires moins expérimentés. Ça peut expliquer, en quelque sorte, ce qui s'est passé , analyse le député Pierre Paul-Hus. Il croit que le comité SECU pourrait organiser quatre ou cinq rencontres cet automne, pour remettre son rapport par la suite.

Marylène Levesque avec son chien, Enzo Photo : remise par la famille

Élargir les travaux du comité?

Eustachio Gallese n’est pas le seul récidiviste à avoir commis un crime lors de son processus de libération conditionnelle. Au mois d’août, le délinquant sexuel Michel Cox a récidivé en tentant d’enlever une adolescente à Montréal. Il avait été libéré aux deux tiers de sa peine en 2017.

La députée bloquiste Kristina Michaud, vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et nationale, a proposé à ses collègues d’élargir les travaux sur la mort de Marylène Levesque pour y inclure ces autres cas de récidive. On a finalement préféré continuer de travailler que sur le cas de Marylène Levesque, mais je vais proposer une autre motion, prochainement, pour que nous puissions continuer de travailler sur le sujet plus large des délinquants sexuels et les remises en liberté , a-t-elle affirmé.

En parallèle, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles mènent une enquête avec des membres de l'organisation et deux membres indépendants pour tenter d'expliquer les circonstances entourant la mort de Marylène Levesque.