Peine de trois ans pour un agent correctionnel du Centre de détention de Rimouski

Marc-Antoine Demers, l'un des deux agents correctionnels du Centre de détention de Rimouski arrêtés l'été dernier pour possession et de trafic de stupéfiants, a reçu une peine d‘emprisonnement de trois ans, vendredi, au Palais de justice de Rimouski.

En raison du nombre de jours que l'homme de 26 ans a déjà purgé en prison, la peine est de 35 mois et 21 jours. Il sera donc transféré dans un centre de détention fédéral.

Cette peine résulte d’une entente commune entre le procureur de la couronne, Jérôme Simard, ainsi que l‘avocat de Marc-Antoine Demers, Jean-Félix Charbonneau.

Marc-Antoine Demers avait plaidé coupable, en juillet, à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants. Selon la Sûreté du Québec, Marc-Antoine Demers et Pierre-Yves Albert effectuaient leurs activités de trafic sur leur lieu de travail. Des perquisitions avaient été effectuées à leurs domiciles respectifs, ce qui avait permis à la Sûreté du Québec de saisir 135 comprimés de méthamphétamine, près de 285 grammes de résine de cannabis et 15 grammes de cannabis en vrac.