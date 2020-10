Temps plus froid, grands vents : ces conditions sont bel et bien à l'image de l'automne.

Si ces vents n'ont pas réussi à établir des records de vélocité ou même à passionner des météorologues avides de statistiques, ils ont tout de même suscité l'intérêt des internautes.

Certains d'entre eux ont partagé sur les réseaux sociaux des photos qui évoquent le phénomène.

Les photos des effets de ces vents forts sur le plancher des vaches foisonnent sur Facebook. Mais, parmi les plus spectaculaires sont celles qui montrent la mer ou même un bout de rivière déchaîné, commet la photo ci-bas.

À Inkerman-Ferry, les oiseaux viennent se jucher sur les pilotis du pont incendié. Jeudi, les vents étaient très forts. Photo : Facebook/Brenda Power

Des « moutons » se forment sur la baie; l'eau prend une couleur foncée.

Une mer déchaînée, poussée par les forts vents. Photo : Radio-Canada / Facebook/Julie D'Amour-Léger

Il arrive qu'ici et là un arbre déjà affaibli rende l'âme.

Cet arbre a cédé. Photo : Facebook/Claudine Cormier

Plusieurs arbres viennent de perdre d'un coup leurs belles feuilles aux couleurs automnales, quand ce ne sont pas carrément certaines de leurs branches.

Un arbre brisé à Caraquet. Photo : Facebook/Rachel Comeau

Un temps idéal pour « décorner les boeufs »

La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, TERMIUM Plus, explique la théorie la plus plausible quant à l'origine de l'expression un vent à écorner [décorner] les boeufs .

Ce boeuf a le regard songeur. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Jadis, les paysans écornaient les bœufs une fois par année pour éviter qu’ils se blessent les uns les autres ou que leurs cornes les gênent pendant qu’ils s’alimentaient. On procédait à l’opération par jour de grand vent, puis on faisait courir les bovins dans les champs, car cela permettait d’assécher la plaie et d’accélérer ainsi la cicatrisation. C’était également une façon d’empêcher la plaie de s’infecter au contact des mouches et autres insectes, qui sont attirés par le sang, mais fuient le vent. ''Un vent à écorner les bœufs'' signifie ici un vent propice à l’écornage des bœufs.

Terre et mer : une autre théorie

Une autre théorie, plus marginale, circule également. La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada en fait aussi état.

L'expression aurait vu le jour, jadis, sur des bateaux qui transportaient des bovins.