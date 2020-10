Le magasin général à Kazabazua ferme ses portes après 135 ans

La fermeture du Magasin General Irwin marque la fin d’un chapitre qui a débuté il y cinq générations, à l'époque de la construction du canal Rideau, à Ottawa.

Le magasin général de Kazabazua, dans la famille Irwin depuis cinq générations, mettra la clef sous la porte définitivement samedi. Photo : Stu Mills/CBC

Joseph Irwin a quitté l’Irlande dans les années 1820 pour venir travailler au Canada sur le chantier des écluses du canal Rideau, juste à côté de ce qui est maintenant l'hôtel Château Laurier.

Comme c'était la tradition à l’époque, Joseph Irwin se voit léguer un terrain par le colonel John By afin qu’il puisse s’installer dans la région.

Il n'aimait pas la propriété. C’était trop rocheux pour faire pousser des pommes de terre alors il a vendu. Aujourd’hui ça fait partie de la colline du Parlement , raconte Jim Irwin, l’arrière-arrière-petit-fils du fondateur du magasin général, toujours aux commandes du commerce à 70 ans.

La famille Irwin achète alors un canot pour remonter la Rivière Gatineau. Le fils de Joseph Irwin, John, décide de poser son baluchon et de s’installer à environ 75 kilomètres plus au Nord, à Kazabazua, au Québec.

En 1885, la famille ouvre le magasin général Irwin qui vend à l’époque des produits secs, de la quincaillerie et tout le nécessaire pour le quotidien.

Magasin rempli d'histoire

Des paquets de factures payées datant des années 1940 et un grand livre relié en cuir dans lequel étaient notées les entrées pour les achats de 1900 à 1902 se trouvent toujours près du bureau centenaire où les ancêtres des Irwin étaient autrefois assis.

La famille Irwin a conservé de vieux livres de comptabilité du magasin général de Kazabazua datant du début des années 1900. Photo : Stu Mills/CBC

À 23 ans, tout juste sorti de l'Université Carleton, Jim Irwin a succédé à son père à la tête du commerce. En 1973, il a entrepris une série de modernisations du magasin qui, à l'époque, gérait aussi un comptoir de boucherie et vendait des produits d'épicerie aux côtés de la quincaillerie.

Les Irwin se spécialisent

À la fin des années 70, un magasin rival, sur la même rue ,est la proie des flammes. C’est Jim Irwin qui va fournir le bois nécessaire à la reconstruction de son concurrent de l’époque en lui proposant une entente.

J'ai dit: Ray, j'ai un marché pour toi: achète toutes mes provisions de nourriture à moitié prix. Tu auras de la marchandise et tu ne m'auras pas comme concurrent .

À partir de ce jour, M. Irwin s'est recentré et spécialisé dans le domaine de la quincaillerie et des matériaux de construction pour se bâtir une réputation d’expert.

Mais pour garder cette réputation, il fallait trouver du personnel compétent et surtout une personne prête à prendre la relève sans compter ses heures, un défi presque impossible, selon Jim Irwin.

Le modèle fonctionne bien si vous êtes prêt à être ici 10 à 12 heures par jour et à y consacrer du temps , explique-t'il.

Un vide

L’entrepreneur local Peter Fisher est un fidèle client depuis 14 ans. Il se demande maintenant où il va acheter sa marchandise, mais surtout qui va le conseiller.

Irwin me dirigerait ailleurs s'il n'avait pas ce qui convenait à mes besoins , note M. Fisher.

Passer à autre chose

Jim Irwin a vécu toute sa vie pour la quincaillerie, mais il estime aujourd’hui qu’il est temps de tourner la page.

À 65 ans, je n’étais pas prêt à prendre ma retraite. Mais quand j’ai frappé 70 ans, je me suis dit que la vie n’était pas éternelle et que c’était le temps , partage M. Irwin.

À 70 ans, Jim Irwin souhaite prendre sa retraite et jouir de sa passion pour les voitures. Photo : Stu Mills/CBC

Bien que les Irwin aient gardé les portes du magasin général ouvertes six jours par semaine pendant la Grande Dépression et les deux Guerres mondiales, c'est la COVID-19 qui a finalement changé la vision de la famille.

La plupart des membres de la petite communauté de Kazabazua s'attendaient à ce que la fille de Jim Irwin, Melanie, prenne la relève. Elle aussi y croyait, jusqu'à ce que la pandémie frappe.

S'il y a une chose que la COVID-19 m'a apprise, c'est qu'il y avait une vie en dehors du travail, et on devrait profiter de ce temps. Et je veux profiter de mes enfants , dit-elle.

D’après un reportage Stu Mills/CBC.