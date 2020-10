Le gouvernement fédéral fait le point sur la pandémie

Celles-ci font face à une forte hausse de la demande en raison de la pandémie de la COVID-19.

Justin Trudeau a lui-même vendu la mèche jeudi soir, lors d'une assemblée publique virtuelle où il répondait aux questions de bénévoles de banques alimentaires de partout au Canada.

Au moment où une deuxième vague de propagation du coronavirus déferle sur le pays, et avec les fêtes de l'Action de grâce et de Noël qui approchent, le premier ministre prévoit que la pression va se faire encore plus forte sur les banques alimentaires.

Au pire moment de la première vague, en avril, le gouvernement fédéral avait versé 100 millions de dollars à des organismes oeuvrant en sécurité alimentaire.

Plus de détails suivront.