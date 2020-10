Nouveau bond de 23 cas d'infection à la COVID-19 en Gaspésie

À titre de comparaison, la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affiche un taux de contamination de 371,9 par 100 000 habitants.

Le taux de la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon est donc près de quatre fois plus élevé que la moyenne régionale. Ce taux est cumulé depuis le 1er septembre et ne tient pas compte des guérisons, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Parmi les nouveaux cas enregistrés vendredi, on retrouve un membre du personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria.

Depuis le début de la deuxième vague, 20 employés et 23 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria ont contracté le virus.

Du côté de la résidence privée pour aînés Lady Maria, l'établissement ne rapporte aucune nouvelle infection depuis deux jours.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 301 (+11)

Bonaventure : 100 (+6)

Rocher-Percé : 66 (+3)

Côte-de-Gaspé : 44 (+3)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 27

À déterminer : 1 Source : Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine *La santé publique indique que l’écart entre les statistiques du provincial et du régional s’explique par la situation qui évolue rapidement. Les ajustements seront faits au cours des prochains jours.

La Gaspésie compte actuellement 218 cas actifs de la maladie, tandis que les Îles-de-la-Madeleine en comptent huit.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie rapporte que 305 personnes sont maintenant considérées guéries, soit 10 de plus que jeudi.

Par ailleurs, 6 personnes sont présentement hospitalisées en lien avec la COVID-19, soit une de moins que jeudi.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu'en date du 7 octobre, un total de 31 168 tests de dépistage ont été effectués dans la région depuis le début de la pandémie.

La région déplore 18 décès liés à la maladie depuis le début de la crise.

Au Québec, la santé publique fait état de 1102 nouveaux cas de COVID-19 et de 21 nouveaux décès.