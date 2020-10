COVID-19 : des activités sportives et récréatives annulées à Toronto

Après avoir prédit une flambée du nombre de cas de COVID-19 à Toronto si aucune nouvelle restriction n’est adoptée d’ici l’hiver, Toronto a rendu publique une liste d'activités sportives et de loisir qui seront annulées, puisqu’elles sont considérées à haut risque de favoriser la transmission de la COVID-19 .

Les activités suivantes sont annulées : Les cours de sports comme le patin, la nage, la danse

Les activités sportives de groupe et de bien-être

Les parties de hockey et les pratiques

Les séances individuelles de sport, sauf la nage en piscine et le patin libre

Le ping-pong, le football de table et le billard dans les locaux de la Ville

L’accès aux deux conservatoires de la Ville

Les permis pour les rassemblements à l’intérieur et les activités sportives de groupe

Les autres programmes d’activité extérieure et les programmes non sportifs comme les programmes pour les enfants et les programmes comme ActiveTO, StrollTO et BigArtTO se poursuivent.

Les salles d’entraînement et les infrastructures extérieures d’activités sportives restent quant à elles ouvertes. Il y aura toutefois moins de gens à la fois dans les salles d'entraînement.