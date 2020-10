Une autre vague de mises à pied à la raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve

North Atlantic Refining, à Terre-Neuve, supprime 23 postes quelques jours après qu'une entente pour l'achat de sa raffinerie, à Come By Chance, soit tombée à l'eau.

C’est le plus récent coup dur pour les travailleurs de la seule raffinerie de pétrole à Terre-Neuve, qui est en veilleuse depuis mars dernier et qui pourrait fermer définitivement si aucun nouvel acheteur ne se manifeste.

Lundi, une entente avec la pétrolière Irving pour l’achat de la raffinerie — le moteur économique de la région — a été annulée. Irving ne commente pas sa décision.

Il ne reste qu'une cinquantaine de travailleurs à la raffinerie à l’heure actuelle, qui en temps normal emploie plus de 500 personnes.

Selon Glenn Nolan, le président local du Syndicat des Métallos, North Atlantic Refining réduit ses coûts alors qu’il cherche un nouvel acheteur.

C’est une autre journée difficile, explique le syndicaliste. On reçoit beaucoup d’appels. C’est très sombre.

La compagnie réduira ses activités dans les prochains jours alors qu’elle examine les prochaines étapes.

Un autre acheteur intéressé?

M. Nolan indique pourtant qu’au moins une compagnie, la firme américaine Origin International, manifeste un intérêt pour l'achat des installations.

Dans une déclaration, Origin International indique qu’elle surveille la situation et qu’elle est en pourparlers avec North Atlantic Refining. Le ministre de l’Énergie de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Parsons, indique toutefois que ce ne sont que des discussions préliminaires.

À lire aussi : Une firme américaine veut acheter la raffinerie de Come By Chance, si Irving échoue

Le tumulte à la raffinerie de Come By Chance est la plus récente mauvaise nouvelle pour l'économie de la province. La chute du prix et de la demande du pétrole a déjà mené à d'autres vagues de licenciements.

Cette semaine, les pétrolières Suncor et Husky ont annoncé plus de 100 mises à pied à Terre-Neuve.

Avec les informations de Terry Roberts, CBC