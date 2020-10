Fans des fanes!

Feuilles de radis, de carottes, de betteraves ou de céleris… tout ça se mange! Pourtant, on les retrouve bien plus souvent dans le bac de compost que dans nos assiettes. Voici nos conseils et nos idées pour les apprêter plutôt que de les jeter!

Presque toutes les fanes de légumes (c’est comme ça qu’on appelle ces feuillages!) sont bonnes à cuisiner, mais attention aux rares exceptions. Les feuilles de rhubarbe et celles des plants d’aubergines, de poivrons et de tomates sont toxiques. Vous pouvez donc les mettre directement au compost sans remords.

Bien choisir

À l’épicerie ou au marché, optez pour des légumes aux feuilles bien vertes, signe qu’elles sont plus jeunes et qu’elles se conserveront plus longtemps. Évitez les feuilles jaunies ou qui ont l’air fatiguées, elles risquent d’être plus amères.

Bien conserver

Au retour de l’épicerie, couper les feuilles pour les séparer des légumes et écartez les feuilles déjà abîmées. Les légumes se conserveront plus longtemps sans leur feuillage. Chacun en ressort gagnant! Enroulez ensuite les feuilles dans un linge propre légèrement humide, puis déposez dans un contenant hermétique au frigo. Vos fanes resteront plus croquantes ainsi emballées. Et pour qu’elles se conservent plus longtemps encore, mieux vaut les laver au moment de les cuisiner seulement.

Bien cuisiner

Les plus petites feuilles, comme celles du céleri, du fenouil et de la carotte, s’apprêtent comme des fines herbes. Ajoutez-les, hachées, dans une sauce ou une tartinade, (Nouvelle fenêtre) ou encore, en garniture d’une salade (Nouvelle fenêtre) , d’une soupe (Nouvelle fenêtre) , d’un chili (Nouvelle fenêtre) ou d’un cari (Nouvelle fenêtre) . Broyées avec de l’huile, des noix, de l’ail et un peu de jus de citron, elles font un excellent pesto antigaspi à ajouter aux pâtes, pizzas, sandwichs et vinaigrettes. Vous pouvez aussi les transformer en herbes salées (Nouvelle fenêtre) passe-partout.

Les plus grosses feuilles de betterave, chou-rave (Nouvelle fenêtre) et bette à carde (Nouvelle fenêtre) se cuisinent comme des épinards. Essayez-les crues en salade, ou cuites dans une soupe (Nouvelle fenêtre) , un sauté (Nouvelle fenêtre) , une omelette (Nouvelle fenêtre) , un plat de pâtes ou un riz frit (Nouvelle fenêtre) .

Et si malgré toutes ces idées vous ne savez toujours pas quoi faire de ces feuillages, vous pouvez les accumuler au congélo avec des retailles de légumes pour en faire un bouillon de légumes maison (Nouvelle fenêtre) gratuit et zéro gaspillage.

Parions qu’avec tous ces trucs, vous aussi deviendrez fan des fanes!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés