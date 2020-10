L’OPEP prédit une faible croissance de la demande de pétrole pour les 25 prochaines années

Selon le rapport de l’ OPEPOPEP , la demande pour le pétrole en 2020 est de 90,7 millions de barils par jour. Elle devrait augmenter jusqu’à 107 millions de baril par jour en 2030 et 109 millions en 2045.

La demande globale pour le pétrole va augmenter de manière assez stable durant la première partie de la période de prévisions, avant de commencer à plafonner durant une période relativement longue durant la seconde moitié de la période de prévisions , explique le rapport.

La ministre de l’Énergie demeure malgré tout optimiste.

Comme nous le savons tous, un plafond ne signifie pas la fin de la demande. Cela veut dire que la croissance continue de la demande se termine , explique Sonya Savage dans une déclaration écrite envoyée à CBC.

Il y aura toujours une demande pour le pétrole et le gaz naturel, même si elle diminue graduellement. L’ OPEPOPEP croit que le pétrole va demeurer au premier rang parmi les différentes sources d’énergie qui existent jusqu’en 2045 , ajoute-t-elle.

Différentes sources d'énergie

Le rapport fait également état de la transition énergétique. Il soutient que le pétrole représentera 27,5 % des sources énergétiques mondiales en 2045, comparativement à 31,5 % en 2020.

L’énergie solaire, éolienne et géothermique, qui représentent 2,1 % des sources de combustibles, passeront quant à elles à 8,7 % durant cette même période, selon le rapport.

Le gaz naturel représente 23,1 % des sources énergétiques mondiales en 2020 et passera à 25,3 % en 2045.

Hausse de la demande dans certains pays

Bien que la demande pour le pétrole devrait diminuer dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDEOrganisation de coopération et de développement économiques ), elle devrait augmenter dans des pays comme l’Inde et la Chine, notamment à cause de la croissance de leur population et de la classe moyenne.

Nous anticipons que le plus grand contributeur à l’augmentation de la demande sera l’Inde, avec un ajout de 6,3 millions de barils par jour de 2019 à 2045 , précise le rapport.

Le chercheur associé à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary et président de la branche canadienne du World Petroleum Council, Richard Masson, souligne que le rapport prévoit des marchés pétroliers forts au cours des 25 prochaines années.

Selon lui, le Canada est l’un de quatre pays non membres de l’ OPEPOPEP qui pourrait augmenter sa production pétrolière.

Il s’agit d’un bon scénario pour l’Alberta , dit Richard Masson.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine