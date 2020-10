5 petits-déjeuners métamorphosés!

Vous avez faim aussitôt arrivé au boulot? Et vous avez envie de manger votre clavier avant même la pause-café? Voici quelques trucs faciles pour bonifier vos petits-déjeuners classiques et débuter la journée bien énergisé!

Déjeuner classique #1: Les toasts, confiture et café

Pour mieux attaquer la journée, troquez les toasts de pain blanc à la confiture contre des rôties de blé entier tartinées de beurre d’arachides et une belle couche de confiture  (Nouvelle fenêtre) , si vous le désirez! Et le café? Optez pour un latté, qui contient une bonne dose de lait. Résultat: en un clin d'œil, votre petit-déjeuner vient de gagner deux fois plus de protéines et deux fois plus de fibres! La clé pour que le premier repas de la journée soit soutenant.

Déjeuner classique #2: Les sachets de gruau instantané

Les gruaux aromatisés du commerce sont très sucrés et ne contiennent presque pas de protéines. Pour une option plus nourrissante, préparez un gruau (Nouvelle fenêtre) maison et garnissez-le de ce que vous avez sous la main : cannelle, fruits frais ou séchés, beurre de noix, noix, graines, avec un peu de miel, de sirop d’érable ou de la confiture. Les combinaisons sont infinies et ce n’est pas tellement plus long à préparer!

Déjeuner classique #3: Le bol de céréales

En sortant du lit, les yeux encore à moitié fermés, vous avez l’impression qu’il n’y a rien de plus facile et rapide que de se servir un bol de céréales? Peut-être, mais ce bol de céréales ne vous soutiendra pas bien bien longtemps, surtout si le lait reste dans le fond du bol! Pourquoi ne pas vous préparer un bol de yogourt grec, garni de fruits frais, surgelés ou séchés, et de granola  (Nouvelle fenêtre) avec du miel ou du sirop d’érable? Ça ne prend que deux minutes à préparer, ce sera ultra coloré, appétissant et, surtout, beaucoup plus nourrissant.

Déjeuner classique #4: Le bagel fromage à la crème

Si vous êtes plutôt du type salé le matin, le bagel au fromage à la crème risque de croiser souvent votre route… et risque aussi de vous mener tout droit à la panne en milieu d’avant-midi, puisque le fromage à la crème ne contient presque pas de protéines. Optez plutôt pour un bagel avec du fromage cheddar et des tranches de pomme ou de poire, garni d’un peu d’amandes tranchées ou de noix de Grenoble concassées. Refermé en sandwich, ça s’emporte bien et avec ça, vous tiendrez jusqu’au dîner! Pour varier, faites cuire un œuf battu dans un bol à soupe une minute au micro-ondes. Servi dans un bagel ou un muffin anglais avec une tranche de fromage, voilà un déjeuner costaud et rapido-presto!

Déjeuner classique #5: Le croissant

Fan de croissants, chocolatines, muffins et chaussons? Le comptoir du café du coin vous fait de l'œil avec toutes ses gâteries? Pour égayer un matin gris ou faire plaisir aux collègues lorsque vous avez le temps de faire un détour à la pâtisserie, y’a rien de mal. Mais ces brioches et viennoiseries ne devraient pas être votre choix numéro un avant une grosse réunion ou une présentation qui demande la contribution de tous vos neurones! En étant à la fois grasses, sucrées et peu protéinées, elles vont vous assommer plutôt que de vous énergiser. Mieux vaut opter pour un muffin maison  (Nouvelle fenêtre) ou une galette déjeuner  (Nouvelle fenêtre) et de l’accompagner d’un fruit et d’un café au lait. Petit truc: faites-vous une réserve de galettes et de muffins maison au congélo. Les matins pressés, vous n’aurez plus qu’à les réchauffer. Tellement pratique!

Vous voilà bien équipé pour démarrer la journée du bon pied!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés