Comment ça se passe, dans les centres de dépistage de Winnipeg?

Le Dr Brent Roussin a précisé en conférence de presse, jeudi, que les autorités sanitaires sont conscientes des frustrations de la population concernant le temps d'attente pour la collecte d’échantillons et le résultat des tests de dépistage.

La province a également entendu des plaintes portant sur les heures d'ouverture limitées des cliniques, ainsi que sur les effets de ces cliniques sur les résidents et les entreprises à proximité.

Certaines personnes ont déploré le manque de services entourant les cliniques, quand il n'y a pas de toilette ou de nourriture disponibles pour des gens qui doivent attendre plusieurs heures.

La province veut corriger le tir et rappelle qu’un examen du système de tests de dépistage est en cours. Les temps d'attente pour se faire tester ne sont toutefois pas pris en considération, précise un porte-parole qui affirme que cela pourrait cependant changer.

La province s'est engagée à doubler le nombre de cliniques à Winnipeg au cours des prochaines semaines, un des souhaits exprimés par les personnes rencontrées dans les files d’attente.

Jeudi, le premier ministre Brian Pallister a annoncé l’ouverture de six autres cliniques au Manitoba, dont deux cliniques mobiles à Winnipeg.

L'une sera située au 1066 de la rue Nairn et devrait ouvrir dans moins d'une semaine. L'autre, au 125 de la rue King Edward, ouvrira dans environ deux semaines.

La semaine dernière, un nouveau centre de dépistage de la COVID-19, situé au 1181 de l'avenue Portage, a été ouvert dans le but de réduire les files d’attente des quatre autres cliniques.

Les constats sur le terrain

Mercredi, le temps d'attente le plus long a été observé au nouveau site mobile de l'avenue Portage, où les personnes qui sont arrivées plus d'une heure avant l’ouverture ont attendu de nombreuses heures pour obtenir le prélèvement de leur échantillon.

Le temps d'attente le plus court a été observé à la clinique de Thunderbird House, sur la rue Main, où les gens ont attendu un peu plus d'une heure pour se faire tester.

Seuls deux sites ont des toilettes extérieures pour les personnes qui attendent : deux toilettes ont été installées à la clinique mobile de l'avenue Portage et une toilette est en place sur la rue Main.

Thunderbird House est le seul centre de dépistage qui propose de la nourriture aux personnes qui en ont besoin.

Les centres de dépistage utilisent différentes méthodes pour organiser l’attente. Le site de l’avenue Portage attribue aux gens des numéros en fonction de leur arrivée. Au centre de dépistage du chemin Pembina, on note le numéro de téléphone des gens et on les appelle quand il est temps d’aller se placer dans la file d'attente.

Selon la province, six infirmières travaillent à la fois dans les centres de dépistage de la rue Main et du chemin St. Mary's, cinq à la clinique du chemin Pembina et quatre à Thunderbird House.

La capacité actuelle de collecte d'échantillons dans la ville est de 1424 par jour.

Quand les les nouveaux sites mobiles seront ouverts, la province espère pouvoir collecter jusqu'à 400 échantillons de plus par jour.

John Kyei Baffour espère obtenir un résultat négatif dans les 72 heures afin de prendre un vol vers son pays d'origine, le Ghana. Photo : Radio-Canada / Lyzaville Sale

Au centre de dépistage avec service au volant située rue Main, dans le quartier North End, John Kyei Baffour et son ami ont attendu 4 heures et demie dans leur voiture pour passer un test.

Originaire du Ghana, John Kyei Baffour a besoin d'un résultat négatif dans les 72 heures pour rentrer dans son pays, mais il dit que cela prend souvent quatre à cinq jours avant d’obtenir le résultat. Il affirme avoir déjà annulé ses vols trois fois en raison de l’attente de résultat.

Karen Ouellette s'est rendue au centre de dépistage du chemin Pembina avec sa fille, qui avait mal à la gorge. Elle raconte que sa fille et elle ont marché dix pâtés de maisons pour s'y rendre. À leur arrivée, on leur a dit que l’attente était d’environ 90 minutes avant d'être appelées pour se mettre en file.

En l'absence de toilette extérieure et de nourriture disponible, Mme Ouellette a considéré l’idée qu’elle devrait peut-être se rendre dans une entreprise à proximité, ce qui, selon elle, pouvait mettre des personnes en danger.

Ce n'est pas juste que ma fille, qui pourrait être testée positive pour [ la COVID-19, doive] entrer dans un commerce , dit Karen Ouellette.

Je sens que nous avons un contrat social les uns envers les autres pour nous protéger les uns les autres, non? Karen Ouellette, mère

Susanne Pchajek a amené sa petite-fille se faire tester au 604, chemin St. Mary's. Elle indique que cette fois-ci, la file d'attente était deux fois plus longue que lorsqu'elle est venue avec son petit-fils il y a quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Cameron MacLean

De son côté, Susanne Pchajek a amené sa petite-fille à la clinique du chemin St. Mary's. Elle en était à sa deuxième visite, puisque la grand-mère a aussi amené son petit-fils il y a quelques semaines.

À son avis, la file d'attente était deux fois plus longue mercredi que lors de sa première visite.

C'est cette période de l'année où tout le monde tousse, donc les files d'attente vont s'allonger de plus en plus , croit-elle.

Avec les informations de Cameron MacLean