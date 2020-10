Sans-abris à Vancouver : la Ville investit d'urgence 30 millions de dollars

Le plan adopté par les élus permet à la Ville d’acheter ou de louer des unités dans des hôtels vacants, des immeubles d’appartements et des chambres à occupation simple afin de fournir une aide d’urgence aux sans-abris pendant la pandémie de la COVID-19.

Les conseillers ont voté à l’unanimité pour la motion jeudi soir à l’issue d’une séance qui a duré plus de 12 heures et qui a attiré 35 orateurs.

La Ville commencera immédiatement à déplacer les gens du camp pour sans-abris du parc Strathcona vers des abris temporaires pendant la pandémie, dans le cadre d’un amendement ajouté à la motion.

De plus, le conseil municipal a accepté l’utilisation de deux sites dont la Ville est propriétaire : 2400 Motel dans l’est de Vancouver et le Jericho Hotel, dans l’ouest de la ville, pour y loger immédiatement les sans-abris.

Le maire Kennedy Stewart, qui est à l’origine de la motion, a remercié le conseil municipal dans un communiqué quelques minutes après le vote et a déclaré que le plan permettra à des centaines de personnes de ne plus dormir dehors.

Notre ville a été appelée à agir et ce soir le conseil municipal a répondu à l’appel , a-t-il écrit dans un communiqué.