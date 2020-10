Montréal se dote d'un commissaire à la lutte contre le racisme systémique

La mairesse de Montréal Valérie Plante annonce la création d'un poste de commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination systémiques. Celui-ci reste à pourvoir.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi et de la lutte au racisme et à la discrimination au sein du comité exécutif, Cathy Wong, en ont fait l'annonce lors d'un point de presse vendredi matin.

En juin, la Ville de Montréal avait reconnu l’existence du racisme et de la discrimination systémiques dans ses structures, à la suite de la publication d'un rapport critique de l’Office de consultation publique de Montréal. Valérie Plante avait alors dénoncé sans équivoque la situation.

D'autres détails suivront.