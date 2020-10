Dur coup pour le cinéma Le Tapis rouge

C’est un coup de massue , avoue le copropriétaire Joël Côté, qui souligne qu’aucune éclosion ne provient des salles de cinéma.

On a fait le travail, on a été extrêmement rigoureux, plaide-t-il. Pour nous, c’est assez incompréhensible… C’est très difficile à vivre aussi.

L’homme d'affaires craint désormais pour la survie de son entreprise.

On est extrêmement inquiets pour l’avenir. On est une entreprise familiale non subventionnée. On tente de rester positifs mais on est vraiment assommés.

Joël Côté, copropriétaire du cinéma Le Tapis rouge