COVID-19 : nos équipes sont « un peu étirées », mais capables de faire le travail, dit la santé publique

Actuellement, la santé publique de la Gaspésie peut compter sur une quarantaine de personnes pour réaliser les enquêtes épidémiologiques relatives aux nouveaux cas de COVID-19. Une vingtaine de personnes supplémentaires ont été embauchées, alors que le nombre de cas augmente de façon exponentielle, particulièrement dans la Baie-des-Chaleurs.

On intègre de plus en plus de nouvelles personnes qui ont été formées et qui sont en apprentissage, parce que la formation, c'est une chose, être sur le terrain, c'en est une autre.

Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique régionale