L'identité du nouveau chef du Parti québécois sera connue ce soir

La période de scrutin des militants pour choisir leur nouveau chef a débuté lundi dernier. Un peu plus de 35 000 membres et les sympathisants ont eu le droit de vote lors d'un scrutin préférentiel; chaque membre a pu effectuer trois choix en ordre de priorité sur un bulletin.

Quatre candidats briguent la direction du parti : le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, 50 ans, l'humoriste Guy Nantel, 52 ans, l'historien Frédéric Bastien, âgé de 51 ans, et l'avocat Paul St-Pierre Plamondon, qui a 43 ans.

La longue course amorcée officieusement en début d'année a été suspendue à ses débuts en raison de la première vague de la pandémie de COVID-19 au printemps. Elle se conclut après trois débats, des tournées régionales des candidats et des activités virtuelles.

Les quatre candidats avaient notamment débattu le 22 septembre – sans public – sur le nationalisme et la protection de l’environnement et le territoire .

Un premier débat avait également eu lieu le 26 août, permettant aux candidats de faire valoir leur stratégie pour reconstruire le PQ et accéder à la souveraineté; un second débat, le 8 septembre, avait quant à lui porté sur l'équité et la justice.

La direction du PQ est vacante depuis la démission de Jean-François Lisée le soir du scrutin de 2018, lequel a relégué le parti au statut de deuxième opposition à l’Assemblée nationale.

Le départ de la députée Catherine Fournier, six mois plus tard, a fait glisser la formation au rang de troisième groupe d’opposition, derrière Québec solidaire.