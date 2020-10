La bulle atlantique attire de nombreux Canadiens

De nombreux Canadiens déménagent dans les Maritimes en grande partie parce que la région compte toujours peu de cas de COVID-19 comparativement à d’autres régions du pays et du monde.

L’entreprise de location de camions et remorques U-Haul signale que ses magasins au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse comptent un nombre record de ces véhicules provenant d’ailleurs. À Fredericton, par exemple, l’entreprise en gare dans la rue parce qu’il n’y a plus de place sur son terrain de stationnement.

U-Haul estime que le nombre de gens qui s’installent dans la région surpasse largement celui des gens qui la quittent.

Un responsable de la logistique chez U-Haul en Atlantique, Devin Mitchell, parle d’un exode de gens du Québec et de l’Ontario qui déménagent en Atlantique. Leur nombre a fortement augmenté en juillet et en août. Le mois de septembre, ajoute-t-il, a été le plus occupé qu’il ait connu jusqu’à présent.

Devin Mitchell, un responsable de la logistique chez U-Haul en Atlantique, dit voir un nombre considérable de gens du Québec et de l’Ontario qui déménagent en Atlantique à cause de la COVID-19. Photo : Gracieuseté/Devin Mitchell

Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens emménagent qu’au cours des dernières années , souligne Devin Mitchell.

L’agente immobilière Megan Holwell, de Royal LePage en Nouvelle-Écosse, constate de plus en plus d’intérêt pour ce genre de déménagement. Elle dit compter plusieurs clients hors de l’Atlantique qui veulent acheter une maison dans la région à cause de la COVID-19. C’est un énorme facteur d’attraction, souligne-t-elle.

L’agente immobilière Megan Holwell compte plusieurs clients hors de l’Atlantique qui veulent acheter une maison dans la région à cause de son faible taux de cas de COVID-19. Photo : CBC/Eric Woolliscroft

La plupart de ses clients qui veulent s’installer dans la région sont en Ontario, précise-t-elle. Elle en compte aussi quelques-uns en Alberta et aux États-Unis.

La bulle atlantique attire aussi des Canadiens à l'étranger

Amy Reitsma et son mari australien, Aneurin Pascoe, ont récemment quitté le Royaume-Uni pour s’installer à Seabright, en Nouvelle-Écosse. Mme Reitsma a des racines à Halifax. Lorsqu’elle est tombée enceinte, explique-t-elle, le couple a décidé de déménager.

Mme Reitsma juge que le gouvernement britannique a commis plusieurs erreurs en gérant la pandémie. Par contre, ajoute-t-elle, ce que les Maritimes ont accompli est unique et en vaut la peine.

Amy Reitsma et son mari Aneurin Pascoe ont récemment quitté Londres, en Angleterre, pour s’installer en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Eric Woolliscroft

Ian Yule a quitté la Californie pour rentrer en Nouvelle-Écosse à cause de la COVID-19. Il s’y sent plus en sécurité qu’en Californie où les autorités, dit-il, recensent des milliers de cas par jour . Il voulait aussi se rapprocher de ses parents. Son employeur, précise-t-il, lui permet de travailler à distance.

M. Yule raconte qu'il a entendu à son retour d’autres voyageurs dire aux douaniers qu’ils avaient quittés Los Angeles pour rentrer au Canada.

L’Agence des services frontaliers du Canada ne compte pas le nombre de Canadiens qui rentrent au pays parce que ces derniers ont le droit de franchir la frontière pour cela.