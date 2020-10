Vaccin contre la grippe : des pharmacies déjà en rupture de stock en Ontario

Nombre de pharmacies à Toronto indiquent qu'elles n'ont plus de vaccins contre l'influenza à haute dose pour les aînés, et qu'il y a des files d'attente d'une heure et plus pour les autres adultes et les enfants.

En Ontario, le vaccin contre la grippe est offert gratuitement en pharmacie ainsi que dans les cabinets de médecins et lors des cliniques de vaccination de la santé publique.

Les pharmaciens ont commencé à vacciner le public cette semaine et nombre d'entre eux disent faire face à une demande sans précédent cette année.

Une succursale Shoppers Drug Mart du quartier Danforth dans l'est de Toronto, par exemple, raconte être en rupture de stock après avoir vacciné 200 personnes par jour au cours des deux derniers jours.

La pharmacie manque de vaccins à dose normale pour les adultes et les enfants ainsi que celui à haute dose pour les personnes de 65 ans et plus. Une employée a indiqué à Radio-Canada avoir dû annuler tous les rendez-vous pour la semaine prochaine, ne sachant pas exactement quand elle recevrait plus de doses.

D'autres pharmacies ne prennent pas de rendez-vous et les résidents devaient patienter au moins une heure, jeudi, avant d'être immunisés. Dans plusieurs cas, ces succursales n'avaient plus le vaccin à haute dose en stock.

La vaccination contre la grippe est pourtant un pilier du plan de l'Ontario de lutte contre la deuxième vague de COVID-19. L'objectif est d'inciter le plus d'Ontariens possibles à se faire vacciner contre l'influenza pour réduire le nombre de malades, qui viendraient engorger les urgences des hôpitaux, en même temps que les cas de COVID.

Est-ce que le gouvernement a sous-estimé la demande pour le vaccin contre la grippe cette année? Le ministère de la Santé n'a pas répondu directement aux questions de Radio-Canada à ce sujet. La province dit avoir commandé 5,1 millions de doses cette année, y compris 1,3 million de doses du vaccin à haute dose pour les aînés.

Le Ministère ajoute que la priorité a été accordée dans la distribution des doses aux populations vulnérables dans les centres de soins de longue durée et les hôpitaux, notamment. Une distribution communautaire plus large du vaccin contre la grippe, y compris aux fournisseurs de soins primaires et aux pharmacies, est en cours de déploiement et se poursuivra dans les prochaines semaines , précise le porte-parole du Ministère, Christian Hasse.

Cliniques de vaccination à Toronto et à Ottawa

La santé publique à Toronto doit organiser des cliniques de vaccination contre l'influenza à partir de la mi-octobre.

À Ottawa, des cliniques de vaccination doivent être offertes à partir de la fin octobre.

À noter que le vaccin par vaporisation nasale n'est plus offert gratuitement pour les enfants en Ontario. Seul le type par injection est disponible sans frais.