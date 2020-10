Ian Lafrenière sera nommé ministre responsable des Affaires autochtones du Québec

La nouvelle, d'abord annoncée par Le Journal de Québec, sera confirmée très prochainement par le premier ministre François Legault.

Le remplacement de Mme D'Amours, engluée dans la crise déclenchée par la mort de Joyce Echaquan, apparaissait inévitable depuis que M. Legault a refusé à trois reprises jeudi de lui réitérer sa confiance.

Je suis en train de regarder la situation avait-il fini par dire après avoir observé que ça n'avance pas assez vite, les suites aux recommandations du rapport Viens sur les relations avec les Autochtones.

La démission de Mme D'Amours avait été réclamée il y a 10 jours par l'opposition officielle, après que Mme Echaquan, une mère de famille atikamekw de 37 ans, a rendu l'âme dans des circonstances troubles à l'hôpital de Joliette.

La cheffe libérale Dominique Anglade avait été outrée par un communiqué de la ministre qui vantait l'action gouvernementale un an après le dépôt du rapport de la commission Viens, mais passait sous silence la tragédie.

Je pense qu’avec ce communiqué, elle a déjà écrit sa lettre de démission. Je ne pense pas qu’elle ait la confiance du milieu du tout pour exercer ses fonctions aujourd’hui , avait-elle dit.

Le racisme systémique

Par ailleurs, l'affaire Echaquan a braqué de nouveau les projecteurs sur le refus du premier ministre Legault de considérer qu'il existe du racisme systémique au Québec.

Le rapport de la commission Viens concluait pourtant sans détour à l’existence de discrimination systémique envers les Autochtones au Québec.

Vendredi matin, une lettre signée par plus de 470 professeurs d'université et professionnels de la santé demande une fois de plus au premier ministre de reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec.

Quand un groupe de citoyens et de citoyennes est marginalisé à répétition et depuis des décennies par les institutions publiques en raison de sa race, comme le démontre le rapport de la Commission Viens, il s’agit bel et bien de racisme "systémique" , peut-on y lire.

Députée de Mirabel, Mme D'Amours a été nommée ministre responsable des Affaires autochtones après la victoire de la Coalition avenir Québec à l'élection générale de l'automne 2018.

M. Lafrenière, ancien porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, est en ce moment d'adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.