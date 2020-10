François Legault appelé à reconnaître le racisme systémique

Trois professeurs universitaires, Catherine Potvin, de l’Université McGill, Jean Leclair, de l’Université de Montréal, et Suzy Basile, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ont rendu publique une lettre vendredi dans laquelle M. Legault est fortement invité à reconnaître, en tant que premier ministre, que le racisme qui gangrène nos institutions doit être éradiqué .

Cette lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie, a été signée par plus de 470 professeurs d'université et professionnels de la santé.

Mardi après sa rencontre avec des chefs atikamekw, François Legault avait déclaré : Il y a une partie de la population qui croit qu’il n’y a pas un système raciste au Québec. Il y a des personnes racistes. Le peuple québécois n’est pas raciste. Je pense que c’est important de respecter tout le monde .

Les auteurs de la lettre ont pris comme point de départ de leur argumentaire la mort tragique de Mme Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette , qu’ils ont qualifié comme l’ un des moments les plus sombres de la relation entre le Québec et les Nations autochtones .

Faisant un retour sur l’histoire du Québec, ils ont expliqué que ce racisme a été consacré, entre autres, par la loi appelée Acte pour encourager la civilisation graduelle des tribus sauvages en cette Province qui a contribué à institutionnaliser insidieusement l’indien comme sous-personne .

Quand un groupe de citoyens et de citoyennes est marginalisé à répétition et depuis des décennies par les institutions publiques en raison de sa race, comme le démontre le rapport de la Commission Viens, il s’agit bel et bien de racisme "systémique".

Extrait de la lettre