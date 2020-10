Les Productions Far West récompensées aux prix Rosie

La série Sel et diésel, des Productions Far West, a remporté le prix de la meilleure série documentaire au gala des prix Rosie, qui récompense le meilleur de la télé et du cinéma albertain.

Le gala, animé par la vedette de la série Heartland, Amber Marshall, était entièrement virtuel et pré-enregistré.

Sel et diésel a remporté l’avant-dernier prix décerné au gala. La série, diffusée sur Unis, présente des rencontres avec les propriétaires de camion-restaurant de partout au Canada.

Ce gala fait office de chant du signe pour les Productions Far West. Les fondateurs, Benoit Pellerin, Corey Loranger et Jessica L’Heureux, ont décidé de mettre la clé sous la porte au printemps. Le studio bilingue était en nomination pour 5 prix, dont meilleure web-série de fiction pour Abigaëlle et la séduction prénatale et meilleur animateur pour Corey Loranger et Sel et diésel.

La société de production audiovisuelle bilingue d’Edmonton avait également remporté deux prix lors du gala de 2018.

Jessica L'Heureux, Benoît Pellerin et Corey Loranger célèbrent leurs deux prix Rosie en 2018. Photo : Alicia Sykes

Les productions Loft n’ont quant à elles pas remporté de prix. Elles étaient en nomination dans les catégories meilleure web série de non-fiction et meilleur montage pour How to be French en Colombie-Britannique.

Ce 46e gala des prix Rosie était organisé par l’Alberta Media Production Industries Association (AMPIA). Il était au départ prévu le 23 mai, mais a dû être reporté en raison de la pandémie.