Une fusillade au volant en plein jour et près d’écoles à Prince George

Environ 2500 élèves de trois écoles de Prince George se sont enfermés à l'intérieur après une fusillade au volant et une poursuite policière.

Les portes extérieures des Écoles secondaires Duchess Park et D.P. Todd et de l’École primaire Heritage ont été verrouillées peu après midi. Les élèves, les enseignants et les administrateurs sont restés réfugiés à l’intérieur.

Ces mesures de sécurité ont été prises en réponse à une fusillade au volant visant une maison proche des écoles D.P. Todd et Heritage peu après 11 h 35. La maison avait déjà été prise pour cible à deux reprises par des coups de feu - le plus récemment vers 0 h 30 jeudi.

Le caporal de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) Craig Douglass attribue le dernier incident à une guerre de territoire en cours pour le trafic de drogue. Cette guerre de territoire semble être à l'origine de nombreuses fusillades au volant et d'un incendie criminel qui ont eu lieu au cours des dernières semaines.

Mais c'est le premier crime armé commis en plein jour près d'écoles et de terrains de jeux.

Le maire de Prince George, Lyn Hall, s'est dit profondément préoccupé .

Nous avons vu une escalade [de la violence armée] au cours des deux derniers mois , a-t-il déclaré. C'est très alarmant .

Les trois suspects de la fusillade au volant ont été arrêtés après avoir été poursuivis à travers la ville par des agents, selon la GRCGendarmerie royale du Canada .

La voiture s'est écrasée sur une clôture près de l’École Duchess, et les suspects se sont enfuis à pied, a expliqué la police. Un suspect a été appréhendé à l'aide d'un chien policier.