Une reprise lente attendue pour l'industrie des croisières

Alors que Promotion Saguenay travaille à une reprise des activités pour l’année 2021, des experts croient qu’un retour à la normale ne peut être espéré aussi rapidement.

La professeure à l’Université Laval et chercheuse Pascale Marcotte est d'avis que le calendrier de la prochaine saison des croisières ne sera pas aussi chargé qu'à l'habitude. Elle affirme que les pronostics quant à une reprise imminente étaient plutôt sombres.

Évidemment, les touristes sont frileux. On s'imagine encore assez mal partir en croisière, même si de l'autre côté, les entreprises proposent des plans alléchants, nous proposent des systèmes d'annulation mur à mur. On peut penser que ça prenne plus de temps avant que ça revienne solidement , affirme celle qui est également chercheuse à la Chaire de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme.

La crainte d'être contaminé par la COVID-19 à l'étranger figure, notamment, parmi les inquiétudes de la clientèle. Des garanties de remboursement, la formation du personnel et les services médicaux mis en places sur les navires figurent parmi les arguments visant à rassurer les clients.