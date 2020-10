Poursuite contre l’Alberta pour un programme de lutte à la dépendance aux opioïdes

Sans cette forme de traitement, les gens continueront de mourir de surdoses , dit Shane Monette. Il fait partie des 11 plaignants qui poursuivent le gouvernement de l'Alberta à la suite à sa décision d'interrompre le programme de traitement en mars 2021.

Je peux en témoigner, car ma vie a été sauvée grâce au programme TAO. Shane Monette, plaignant

Victime d’abus durant l’enfance, il a commencé à consommer de la drogue et de l’alcool à l’adolescence pour masquer sa douleur. Au fil des ans, il a développé une dépendance à l'héroïne, dont sa consommation quotidienne était évaluée à 400 $.

Il explique que la drogue était devenue une échappatoire à son traumatisme et que les opioïdes sont ce qui lui a procuré le plus de soulagement. Cependant, dit-il, son corps a commencé à se décomposer. Il a développé une infection cardiaque et il était convaincu qu'il se dirigeait vers la mort, comme tant de ses amis dans la rue.

Alors que sa santé a commencé à se détériorer, il dit avoir essayé désespérément d'arrêter de consommer, mais sans succès. Il a essayé l’abstinence, la suboxone et la méthadone et il a passé du temps dans un centre de désintoxication.

Aucun traitement n’a réussi à apaiser sa dépendance jusqu’à ce qu’il devienne un patient à la clinique de traitement agoniste opioïde par injection d'Edmonton. Le traitement est considéré comme un dernier recours pour ceux qui vivent une grave dépendance aux opioïdes.

Action en justice

À la suite de la décision du gouvernement Kenney, les cliniques qui offrent ce traitement à Edmonton et à Calgary devront fermer leurs portes, le 31 mars, à cause d'une réduction de leur financement.

Selon le groupe de plaignants, même si le gouvernement a augmenté le nombre de places en désintoxication, la province agit par idéologie en restreignant l'accès à des techniques de réduction des méfaits, comme des prescriptions de traitements opiacés.

L'avocat des plaignants, Avnish Nanda, juge la décision du gouvernement Kenney discriminatoire et espère que la cour leur donnera raison.

La déclaration, déposée le 30 septembre à la Cour du Banc de la Reine d'Edmonton, allègue que la fermeture des cliniques porte atteinte aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes.

L’avocat des plaignants, Avnish Nanda, soutient également que la fermeture des deux cliniques équivaut à une discrimination fondée sur un handicap mental et physique, violant le droit à l'égalité.

Si le gouvernement échoue [dans sa mission], nous avons espoir que la Cour ne le fera pas. Avnish Nanda, avocat des plaignants

Il demande à la Cour d'ordonner au gouvernement de revenir sur sa décision. Pour mes clients, c’est une question de vie ou de mort , dit-il.

Il sollicite également une injonction qui empêcherait les actuels patients de se voir refuser le traitement si l'affaire est toujours devant les tribunaux après mars 2021.

Le traitement agoniste opioïde était un projet pilote de deux ans lancé par le gouvernement néo-démocrate, avec une subvention d'accompagnement qui s'est terminée le 31 mars 2020 , explique l'attachée de presse du ministre adjoint à la Santé mentale et aux dépendances de l’Alberta, Kassandra Kitz.

Bien que l'administration précédente ne prévoyait aucune évaluation du programme, notre gouvernement a choisi de prolonger le financement d'un an jusqu'au 31 mars 2021, afin de permettre la transition en toute sécurité des participants du projet pilote vers d'autres cliniques existantes, où des services similaires sont disponibles , ajoute-t-elle.

Elle ajoute que les clients de l'étude pilote peuvent accéder à des traitements similaires par le biais des Services de santé de l'Alberta dans 10 cliniques de traitement de la dépendance aux opioïdes.