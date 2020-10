Tentative de meurtre à Trois-Rivières

Une dizaine de coups de feu auraient été tirés jeudi après-midi, dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, selon des témoins. Un homme aurait voulu s’en prendre à son ex-conjointe et son nouveau partenaire. Il se serait ensuite enlevé la vie.

Un homme de 67 ans s’est rendu armé au domicile de son ex-conjointe, jeudi après-midi, au coin des rues Rhéaume et De Saurel. Selon des témoins, la femme aurait réussi à s’enfuir, mais son nouveau partenaire, lui, a été blessé avant d’être transporté à l’hôpital.

Après les coups de feu...un accident de voiture

Après les coups de feu, de nombreuses voitures de police sont arrivées et l’homme a pris la fuite à toute vitesse, selon des voisins, témoins de la scène.

En prenant la fuite en véhicule, le suspect est entré en collision avec un camion de livraison sur le boulevard Saint-Jean.

La voiture du suspect est entrée en collision avec un camion de livraison Photo : Radio-Canada

Une témoin a vu toute la scène depuis les bureaux où elle travaille.

On a vu des policiers et des ambulanciers monter à toute vitesse le boulevard Saint-Jean. Là, une voiture a dévalé la côte. Je ne sais pas si elle a voulu tourner, mais elle a embarqué sur le terre-plein puis elle est entrée directement dans le camion Purolator. À ce moment, la personne a ouvert la porte, des policiers sont arrivés et se sont mis à crier après. Le monsieur a convulsé, il est tombé sur le côté , raconte Andréanne Vézina.

Il était armé, ça criait. On ne savait pas ce qu'il se passait. C'était assez spectaculaire. Andréanne Vézina, témoin de la scène.

Enquête

Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été ouverte. Selon les premières informations préliminaires, l’homme aurait retourné l’arme contre lui après avoir fait l’accident.

Son décès aurait été constaté à l’hôpital.

Sept enquêteurs du BEI chercheront à valider ces informations et à comprendre en détail ce qu’il s’est passé.

Selon nos informations, déjà la semaine dernière, le suspect se serait introduit par effraction au domicile de son ex-conjointe. Il aurait volé plusieurs objets et déchiré un document important.