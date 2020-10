Québec annonce le doublement de l’autoroute 55

Un texte de Jacob Côté

L’autoroute 55 deviendra en bonne et due forme une autoroute. Elle sera sécurisée et je pense que ce sera au bénéfice des gens de la Mauricie et du Centre-du-Québec , a-t-il soutenu.

Le plan du ministère des Transports prévoit l’élargissement de l’autoroute et l’aménagement d’un terre-plein sur un tronçon de 25,6 km. Quatre intersections, soit celles des rues Thibodeau, Prince, Forest et de la route 226, seront également réaménagées.

Les automobilistes qui souhaitent tourner à gauche pour s’engager sur ces routes doivent actuellement s’immobiliser complètement, à un endroit où la limite de vitesse est de 100 km/h. Le ministre des Transports, François Bonnardel, n’exclut pas d’y construire de nouveaux viaducs.

Les travaux pourraient commencer d’ici la fin de l’année 2022. Pour ce faire, le gouvernement mise sur l’adoption du projet de loi 66, une refonte du projet de loi 61, visant à accélérer les projets d’infrastructure.

Le projet de loi 66 va faciliter ces travaux en termes d'expropriations et d'autorisations environnementales , martèle le ministre.

Il espère, cette fois, obtenir l’appui des partis d’opposition, sans quoi le projet pourrait être retardé.

Un projet très attendu

Des citoyens, des élus municipaux et provinciaux réclamaient le doublement de l’autoroute 55 depuis plusieurs années. Une pétition citoyenne demandant une plus grande sécurisation du lien routier avait récolté plus de 400 signatures, en mars dernier, à Bécancour.

Selon les données du ministère des Transports du Québec, entre 9 600 et 16 700 véhicules circulent chaque jour sur cette autoroute. L’autoroute est actuellement aménagée à double sens et sans terre-plein central. Des accidents mortels sont d'ailleurs survenus sur l'axe routier dans les dernières années.

Le maire de Bécancour, Jean-Guy Dubois, attendait ce projet avec impatience.

Cette fois-ci, on ne nous arrive pas avec un demi-projet. On parle de doubler la voie et d’installer des viaducs, on y va avec la totale , se réjouit le maire.

La mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, partage l'enthousiasme de ses voisins.

C'est un axe de développement important pour nous, autant pour le développement économique, le transport et l'industrie touristique, donc on accueille la nouvelle avec plaisir , souligne la mairesse.

Jean-Guy Dubois s’inquiète toutefois des délais. Il va falloir mettre la pression pour que les travaux se réalisent et qu’on aille plus rapidement dans l’élaboration des plans. Il y a une question importante et c’est la question des permis des autres ministères. Juste avec le ministère de l’Environnement, il y a des milieux humides partout. On s’attend à ce qu’on respecte des délais à ce chapitre , ajoute-t-il.

Le projet devra suivre plusieurs phases. Selon le ministre des Transports, les secteurs qui ne présentent pas d’enjeux environnementaux et d’expropriation seront privilégiés.

Aucun budget n’a été dévoilé. Le gouvernement soutient ne pas vouloir ainsi influencer le processus d’appel d’offres. Un échéancier plus précis devrait être annoncé d’ici la fin de l’année 2021.