La base de Bagotville révise ses mesures de prévention de la COVID-19

Les équipes de la base militaire de Bagotville s’assurent que les mesures mises en place au sein des installations soient suffisantes et adéquates après que six personnes ont obtenu un résultat positif à la COVID-19.

Le commandant Normand Gagné explique que des mesures et consignes existent depuis plusieurs mois. Le port du masque a entre autres été rendu obligatoire au sein des installations de la base militaire avant que ce ne soit le cas dans l'ensemble du Québec.

Des espaces ont été fermés, jeudi, de manière préventive à la suite de résultats positifs à la COVID-19. C’est le cas des installations sportives et de restauration.

On veut s’assurer que les mesures en place sont bonnes puisqu’on a quelques cas. Maintenant, on révise les mesures. Je suppose qu’on sera capable de rouvrir les centres aussitôt que possible, quand on va s’assurer que les mesures sont bien en place , indique le commandant Normand Gagné.

Comme dans bon nombre d'entreprises, le télétravail figure parmi les mesures mises en place par la base afin de limiter la propagation de la COVID-19.