Cambriolage à la Coop Vélo-Cité

La présidente du conseil d’administration de la coopérative, Ainza Bellefeuille, indique qu’elle a été alertée jeudi matin par un membre de la coopérative qui a découvert la triste scène.

Le cambriolage s’est fait par l’une de nos fenêtres donc, malheureusement, on a des fenêtres barricadées avec du bois , dit-elle, bien que ç’aurait pu être bien pire .

La coopérative établit maintenant le bilan des vélos, des pièces et des outils volés, ainsi que des dommages aux installations. Ainza Bellefeuille n’était ainsi pas encore en mesure de fournir une estimation du coût des pertes.

Entre les assurances et un très bon été en raison de la pandémie, elle croit que la coopérative pourra absorber le coût de l’incident. On va être correct pour l’hiver , dit-elle.

Cependant, entre les réparations et le nettoyage, Ainza Bellefeuille croit que la coopérative ne rouvrira pas ses portes avant la fin du mois d’octobre.

De plus, l’engouement pour la bicyclette provoquée par la pandémie a d’autres conséquences. À cause de la pandémie, que ce soit question d’outils pour la réparation ou de pièces de vélos, il y a beaucoup de manque puisqu’il y a beaucoup de demandes en ce moment, donc certaines choses [qui ont été volées] vont être plus difficiles à se procurer , poursuit-elle.

La présidente du conseil d'administration a fait une tournée des lieux jeudi après-midi avec des enquêteurs du Service de police de Winnipeg, qui devait repasser afin de chercher des empreintes digitales de suspects.

Elle constate une hausse des vols et de la criminalité à Saint-Boniface dans les dernières années.