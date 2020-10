Le retrait d’une épave coûtera 1,8 M$ aux contribuables

Jeudi, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi à la compagnie RJ MacIsaac Construction, d’Antigonish en Nouvelle-Écosse, du contrat pour débarrasser la communauté de Bridegwater de l'épave de l’ancien NCSMNCSM Cormorant.

Déclassé par la Marine canadienne en 1997, le Coromorant est amarré au port de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, depuis 2000. Le bateau, qui est sous la garde de la Garde côtière canadienne, a partiellement coulé en 2015.

Contamination de l'eau

Une évaluation préparée pour la Garde côtière en 2019 qualifiait le Cormorant de menace grave et immédiate de pollution pour la rivière LaHave.

Le navire âgé de 57 ans continent 6500 litres de carburant, 8500 litres d’eau contaminée par du carburant, et 116 000 litres supplémentaires d’eau dont la teneur n’a pas été analysée, mais qui est soupçonnée d’être contaminée jusqu’à preuve du contraire.

La Garde côtière et RJ MacIsaac Construction commenceront à mobiliser du personnel et du matériel cet automne, pour amorcer le processus de démantèlement et de retrait du navire, a indiqué jeudi le gouvernement fédéral.

Cette entreprise a déjà de l’expérience en la matière, ayant procédé en 2017 au retrait, attendu depuis des années, de l’épave du Farley Mowat, à Shelburne.

Les épaves abandonnées sont source de pollution et de multiples problèmes pour des communautés côtières, en particulier en Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, entrée en vigueur en juillet 2019.