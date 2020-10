Élections C.-B. : les chefs tentent de répondre aux attentes du monde des affaires

Un sondage mené par la chambre de commerce du Grand Vancouver auprès de 367 de ses membres révèle que pour la majorité d’entre eux (69 %), la priorité en vue de l’élection est la reprise économique. Plus du quart (26 %) des entreprises sondées estiment qu’elles ne survivront pas la prochaine année si les conditions actuelles ne s’améliorent pas.

Le premier ministre sortant et chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), John Horgan, la chef du Parti vert, Sonia Furstenau, et le chef du Parti libéral, Andrew Wilkinson, étaient invités par la chambre de commerce à présenter leur plan pour répondre aux inquiétudes des gens d’affaires.

Quiconque remportera les élections du 24 octobre devra agir rapidement pour attiser le feu de la reprise économique et mettre la Colombie-Britannique en position d’aider le secteur privé à se remettre , affirme par communiqué la présidente-directrice générale de la chambre de commerce du Grand Vancouver, Bridgitte Anderson.

Le logement, une priorité

Pour la plupart des commerçants sondés (63 %), le gouvernement doit en faire plus pour que les Britanno-Colombiens aient accès à des logements abordables, un enjeu déjà récurrent avant la pandémie.

Les trois chefs de partis s’entendent pour dire qu’il faut augmenter l’offre de logements dans la région.

John Horgan a souligné que la taxe sur les logements vacants avait permis de remplir 11 000 copropriétés vides, mais Andrew Wilkinson a rétorqué que cette taxe a eu très peu d’effet. Le chef libéral propose plutôt de l’abolir et d’instaurer une taxe sur les condos qui sont revendus avant d’être construits.

Sonia Furstenau a quant à elle suggéré l'instauration d'une subvention aux locataires destinée aux personnes à revenu faible ou moyen qui paient plus d'un tiers de leur revenu en loyer .

Les chefs d’entreprises sondés ont également indiqué parmi leurs priorités la diminution de la charge administrative, la construction d’infrastructures, et la création d’un environnement plus compétitif pour investir.

Sur ces enjeux, le chef libéral Andrew Wilkinson propose notamment l’instauration d’un permis unique pour les entreprises qui exercent leurs activités dans le Grand Vancouver. Il a réitéré sa promesse de remplacer le tunnel Massey par un pont, et il a affirmé qu’il abolirait la taxe sur le revenu des petites entreprises.

Pour la chef du Parti vert, Sonia Furstenau, il est primordial d’accompagner et de former les travailleurs dans la transition vers la fin du recours aux énergies fossiles. Deux des trois plus grands risques pour l'économie de la Colombie-Britannique sont un : la dépendance aux ressources et deux : le niveau élevé d'endettement des ménages , a-t-elle souligné.

Mme Furstenau a également mis l’accent sur l’idée d’accélérer la création d’un système d’éducation à la petite enfance universel et de l’intégrer au mandat du ministère de l’Éducation.

Le premier ministre néo-démocrate a quant à lui promis 9 milliards de dollars supplémentaires pour la construction d'écoles et d'hôpitaux, entre autres infrastructures. Il a réitéré ses promesses de donner jusqu’à 1000 $ par ménage et d’ouvrir une autre faculté de médecine dans la province.