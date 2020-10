Les 4 Saisons de Michel Durand-Wood

« Ce n'est pas juste ma famille, il y a vraiment plusieurs francophones dans notre coin, on appelle ça un peu "Le petit Saint-Boniface" », se réjouit Michel Durand-Wood qui habite à Glenelm dans le quartier Elmwood de Winnipeg. Consultant dans le domaine de la musique, du cinéma et de la télévision, il est également connu au sein de son quartier comme un grand bénévole.

Natif de Winnipeg, précisément à Saint-Vital, c'est à l'âge de neuf ans que la famille est partie vivre à Îles-des-Chênes. Après avoir déménagé à Elmwood, comme jeune adulte, Michel Durand-Wood a vite convaincu ses frères et ses parents de quitter Îles-des-Chênes pour s'y établir également.

"Ça prend un village pour élever un enfant", mais ton village c'est plus facile quand c'est ton voisinage [...]. Ça donne un sentiment, non seulement de sécurité, mais aussi un sentiment d'appartenance. Michel Durand-Wood

Consultant dans le domaine de la musique, du cinéma et de la télévision, Michel Durand-Wood dit que la création de son entreprise Durand Musique Management n'était pas dans son plan de carrière. « Au fur des années, ça a évolué » de la gestion d'artistes musiciens pour se consacrer davantage à « la libération des droits de synchronisation ». Plus précisément, son service le place entre les producteurs de télévision ou de film et les détenteurs des droits des productions musicales.

La protection ainsi que la préservation de la forêt urbaine demeurent certains des enjeux qui intéressent Michel Durand-Wood. Il déplore la rapidité de perte d'arbres qu'il observe depuis les 10 ans dans Elmwood. Il met en relief l'importance de « s'impliquer au niveau du quartier », tout en étant convaincu que les efforts émanant des habitants d'un quartier peuvent influencer les décisions au niveau municipal, provincial, voir même fédéral.

L'accès à une alimentation saine et au logement abordable ainsi que la sécurité constituent les champs de bataille de Chalmers Neighbourhood Renewal Corporation au sein duquel Michel Durand-Wood est bénévole, depuis quatre ans. Un des programmes de l'organisme met à la disposition des familles dans le besoin des légumes et des fruits frais chaque deux semaines « à prix modique ». Cette initiative parvient à servir plus de 350 familles de Chalmers au quartier Elmwood.

Écoutez l'entrevue intégrale :