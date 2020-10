La MMF entame la construction de logements à Saint-Boniface et à Selkirk

La Fédération métisse du Manitoba (FMM) a célébré cette semaine le début de la construction de logements abordables dans le quartier de Saint-Boniface à Winnipeg, et dans la ville de Selkirk.

À Winnipeg, un bâtiment de six étages sera construit au 184 rue Eugénie. Il comprendra un logement de quatre chambres à coucher, deux unités de trois chambres à coucher et trois unités de deux chambres à coucher.

Des élus et des représentants métis se sont rassemblés sur la pelouse de la propriété jeudi pour une première pelletée de terre symbolique.

Chaque logement sera désigné comme un logement abordable et sera doté d'une buanderie et d’un système de climatisation. La construction des logements locatifs sera achevée d’ici le début de l'été 2021, selon un communiqué de la MMFFédération des Métis du Manitoba .

Le projet doit coûter 1,7 million de dollars.

Des initiatives comme celles-ci ne sont pas possibles sans la rétroaction et l'engagement de nos citoyens métis , indique Will Goodon, le responsable du Logement et de la Gestion immobilière de la MMFFédération des Métis du Manitoba .

Lors de nos assemblées générales annuelles et de diverses réunions régionales, nos citoyens nous rappellent toujours que disposer de logements sûrs, accessibles et abordables est une priorité absolue , poursuit-il.

Au printemps, la MMFFédération des Métis du Manitoba s’est lancée dans une série de projets immobiliers, dont l’achat du bâtiment historique de la Banque de Montréal à l’intersection de l’avenue Portage et de la rue Main, pour abriter un centre du patrimoine.

Elle entreprend aussi des projets de construction de logements à Saint-Laurent, Portage-la-Prairie et Selkirk.

La MMFFédération des Métis du Manitoba a tenu une pelletée de terre symbolique pour lancer la construction de logements dans la ville de Selkirk, au nord de Winnipeg, mercredi

Il s’agit de la construction de cinq maisons de trois chambres à coucher. Les maisons seront des logements locatifs, et la construction devrait terminer en été 2021. Elles seront situées au 911, avenue Vaughan. Le projet coûtera environ 2,1 millions de dollars.

Will Goodon remercie la Ville de Selkirk pour sa collaboration.