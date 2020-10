L’Alberta fracasse son record avec 364 nouveaux cas en une journée

L’Alberta a ajouté 364 cas de COVID-19 à son bilan, jeudi. Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas en une journée depuis le début de la pandémie. La médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a également annoncé trois mesures de restriction volontaire pour la région d’Edmonton, où l'on compte 166 cas actifs de plus depuis 24 h.

Deena Hinshaw recommande que les rassemblements privés à Edmonton soient limités à 15 personnes et moins. Les masques devraient également être portés dans tous les milieux de travail intérieurs, sauf quand la distanciation est possible, comme avec un cubicule ou un bureau fermé.

Enfin, chaque personne ne devrait pas faire partie de plus de trois cohortes : une cohorte formée des personnes avec qui elle habite, la cohorte scolaire et une autre cohorte pour des activités sociales ou sportives.

Ce n’est pas le moment de se rassembler en grand groupe , a lancé Deena Hinshaw en conférence de presse.

Les fonctionnaires d'Edmonton ont présenté une série de recommandations aux conseillers municipaux mercredi après-midi. Elles incluent notamment la diminution de la taille des cohortes et des rassemblements. Edmonton compte maintenant 1251 cas actifs, soit deux fois plus que Calgary.

La province a dépassé à nouveau le seuil des 2000 cas actifs, avec 2097 cas, une augmentation de 187 par rapport à mercredi.

On a par ailleurs appris jeudi qu’une nouvelle éclosion est en cours à l’hôpital Misericordia d’Edmonton.

En tout, 77 personnes sont hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

Deux morts s’ajoutent officiellement au total des décès, qui s’établit maintenant à 283. Ces deux décès avaient cependant déjà été annoncés mercredi en fin d’après-midi, cas ils sont liés à l’éclosion à l’hôpital Foothills de Calgary.

Trois professionnels de la santé de plus ont d’ailleurs contracté la maladie en raison de cette éclosion qui a fait 10 morts et infecté 83 personnes jusqu’à présent.

Services de santé Alberta (AHS) a annoncé qu’à partir de samedi, les parents d’enfants qui ont été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 seront contactés par courriel plutôt que par téléphone. L'AHS affirme que ce changement permettra de rejoindre plus de personnes plus rapidement et de communiquer davantage d’information.