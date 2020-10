Soins de longue durée à Ottawa : une coalition presse les gouvernements à agir

La coalition Santé Ottawa presse les gouvernements fédéral et provincial à agir pour améliorer les conditions dans les établissements de soins de longue durée dans la région.

À l'occasion de la journée d’action sur les soins de longue durée en Ontario, jeudi, des acteurs du milieu à Ottawa ont tiré la sonnette d’alarme.

Dans son récent rapport, l’ombudsman des patients de l'Ontario faisait état de plus de 1800 décès liés à la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de la province depuis le début de la pandémie.

Épuisement des employés

Dans la région, la situation est inquiétante, rapporte Cecilia Nyaamine, présidente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) section 1357, qui représente les employés de la résidence de soins de longue durée West End Villa d’Ottawa.

Ventilation défaillante, manque de matériel de protection adéquat pour les employés, des équipes en sous-effectifs et des employés surmenés font partie du quotidien, rapporte-t-elle.

« Les employés sont épuisés. Ils ne peuvent plus faire le travail qu’ils ont à faire [... ] Des matins, il y a seulement 4 employés pour 60 résidants », martèle Cecilia Nyaamine.

Manque de personnel

Un constat que fait également, Betty Yakimenko. Elle rend régulièrement visite à sa mère qui est à la résidence Madonna House à Ottawa, depuis 2017. Le manque d’effectifs est criant dit-elle.

« Durant la pandémie, le centre de soins de longue durée Madonna House a perdu 60% de son personnel. Ç’a été un dur coup [... ] Je sais qu’il y a du personnel en renfort, mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour que les employés puissent prendre le temps de s'asseoir avec les résidants », déplore-t-elle.

Dans ce contexte de pandémie, la coalition Santé Ottawa exhorte les gouvernent à rehausser les standards de qualité auprès des résidents logés dans les centres de soins de longue durée.

Nous sommes certainement dans une crise profonde. C’est un fait évident que les gouvernements n’ont pas réagi à la pandémie avec suffisamment d’engagement, de financement et de principes dans les établissements de soins à longue durée , estime Kevin Skerrett, représentant au sein de la coalition Santé Ottawa.

Selon la coalition, le manque de personnel contribue grandement à la situation.

La situation est criante. Le gouvernement doit engager et former plus d’employés. Il doit mettre en place un plan pour adresser le déficit de personnel , indique Kevin Skerrett.

Vers un modèle public

Mais ce dernier va plus loin. Il est d’avis, comme la coalition Santé Ottawa, que le profit n’a plus sa place dans un secteur comme les soins de longue durée.