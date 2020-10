Les inscriptions surpassent les attentes dans des collèges et universités du Nord

L’Université Laurentienne, à Sudbury, note une hausse de 5 % des inscriptions cet automne en comparaison à la même période l’an dernier.

Je m’en vois surpris , affirme le secrétaire général de l’université, Serge Demers.

Celui-ci souligne que l’Université Laurentienne s’attendait à une baisse des inscriptions en raison notamment de l’impact socio-économique de la COVID-19.

M. Demers précise que l’établissement a connu une baisse de 14 % des inscriptions des élèves du secondaire, mais qu’il y a une hausse ailleurs.

On a plus d'étudiants qui redeviennent actifs et on a aussi plus d'étudiants qui nous viennent d'autres sources, comme des transferts collégiaux ou des personnes qui sont à l’extérieur du postsecondaire depuis quelques années.

Serge Demers, secrétaire général, Université Laurentienne