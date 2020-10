Un troisième ministre en N.-É. démissionne pour tenter de remplacer McNeil

Un troisième ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse démissionne afin de se lancer dans la course pour succéder à Stephen McNeil comme chef du Parti libéral et premier ministre de la province.

Randy Delorey a lancé sa campagne jeudi dans une vidéo publiée sur Facebook, après avoir démissionné de son poste de ministre de la Santé. M. Delorey a déjà été ministre de l'Environnement et ministre des Finances. Député d'Antigonish, il avait été élu pour la première fois à l'Assemblée législative en 2013, puis réélu en 2017.

Il rejoint dans la course à la chefferie libérale l'ancien ministre du Travail et de l'Enseignement supérieur Labi Kousoulis et l'ex-ministre des Terres et des Forêts Iain Rankin.

Les candidats ont jusqu'à vendredi pour participer à la course afin de devenir le prochain chef du Parti libéral et premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Le gagnant sera choisi le 6 février prochain.