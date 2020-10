Santé publique Ottawa demande de ne pas se rassembler pour l’Action de grâce

Lors d'un point presse, SPOSanté publique Ottawa a martelé à maintes reprises le message qu’il fallait limiter les rassemblements pour réduire la courbe de contamination parce que les données des derniers jours sont alarmantes .

Restez ici, limitez vos rassemblements avec les personnes qui habitent avec vous et gardez le contact avec vos familles et amis de façon virtuelle. Keith Egli, Président du Conseil de santé d’Ottawa

Les autorités sanitaires sont d’autant plus inquiètes que les données révèlent qu’il y a eu une hausse marquée des cas cet été après chaque longue fin de semaine de congé.

Ce scénario, s’il se reproduisait maintenant, pourrait être encore plus grave selon le Dr Brent Moloughney, médecin-chef adjoint en santé publique, car les températures froides amènent les gens à se réunir à l’intérieur où le risque de propagation du virus est plus grand.

Ça va être encore plus risqué cette fin de semaine. Les gens vont se rassembler à l'intérieur et cela pourrait augmenter encore plus rapidement le nombre de cas a souligné Dr Moloughney.

Halloween: une fête particulière cette année

Même si SPO Santé publique Ottawa attend encore les directives provinciales pour se prononcer sur l'Halloween et le traditionnel porte-à-porte des enfants pour ramasser des bonbons, le Dr Moloughney prévient que les célébrations risquent d’être minimales cette année.

Nous conseillons à la communauté de ne pas organiser ou encourager une fête d'Halloween cette année. Dr Brent Moloughney, médecin-chef adjoint en santé publique à SPO

Le médecin-chef adjoint en santé publique encourage la population à se montrer créative cette année pour l’Halloween. Vous pouvez organiser un concours de déguisement virtuel, regarder un film d’horreur en famille , a-t-il suggéré.

Campagne de vaccination

SPOSanté publique Ottawa a aussi fait le point sur la vaccination contre l'influenza lors de son point de presse jeudi.

Les autorités de santé rappellent l’importance de se faire vacciner contre la grippe cette année pour limiter les hospitalisations dues à l’influenza alors que les hôpitaux doivent faire face au virus de la COVID-19 .

Notre objectif est de faire vacciner autant de personnes que possible dans la communauté. La vaccination contre la grippe est essentielle tous les ans, mais cette année elle est de la plus haute importance. Dr Brent Moloughney, médecin-chef adjoint en santé publique à SPO Santé publique Ottawa

Les autorités de santé vont offrir plusieurs possibilités de se faire vacciner contre l’influenza.

Il sera possible de se faire vacciner dans les cliniques communautaires de SPOSanté publique Ottawa sur rendez-vous. Les médecins et fournisseurs de soins de santé offriront aussi la vaccination.

Enfin, les pharmacies offrent déjà la possibilité de se faire vacciner pour les personnes âgées de plus de cinq ans.

Dépistage en fin de semaine