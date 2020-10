Les francophones du Yukon à l’aube de grands projets

Devant salle comble en raison des mesures sanitaires qui limitent à 50 le nombre de participants admis, le ministre des Services aux collectivités, John Streicker, a annoncé la signature imminente d’une entente de financement record.

Le gouvernement du Yukon est sur le point de conclure une entente bilatérale avec le gouvernement fédéral de 28 millions de dollars sur 5 ans.

John Streicker explique, en français, que le financement permettra de bonifier l'offre de services de première ligne du gouvernement territorial.

Le ministre responsable de la Direction des services en français, John Streicker, affirme que la nouvelle entente bilatérale pour le financement des services en français sera la plus importante jamais conclue. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

On espère que tous nos ministères fassent mieux [...] mais il y a une autre raison. Si on peut améliorer les langues minoritaires, c’est bon pour le Yukon. Un territoire plus diversifié, c’est meilleur. John Streicker, ministre des Services aux collectivités

La présidente de l’AFY, Jeanne Beaudoin, est optimiste quant à l’injection de ce financement qui, elle espère, s’accompagnera de vérifications pour éviter un gaspillage possible.

Jeanne Beaudoin a tenu à souligner les avancées de la francophonie au Yukon dans son allocution d'ouverture. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Ce qui nous intéresse c’est que cet argent-là aille aux services et aux communications en français, que ce soit utilisé de façon intelligente et durable pour vraiment répondre aux objectifs de la loi sur les langues telle qu’elle a été conçue et discutée et adoptée en 1988. Jeanne Beaudoin, présidente de l'Association franco-yukonnaise

L’annonce s’ajoute à celle de la concrétisation du projet de centre de soins primaires bilingue, qui deviendra la première polyclinique de la grande réforme des soins de santé au territoire. Deux délégués du ministère de la Santé et des Affaires sociales s’étaient déplacés pour l’assemblée.

Les délégués et les organisateurs de l'assemblée générale annuelle de l'Association franco-yukonnaise ont respecté à la lettre les règles sanitaires imposées pour un tel rassemblement. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Des relations qui s’améliorent

La directrice générale de l’AFY, Isabelle Salesse, souligne à titre d’exemple la publication du récent rapport Vieillir chez soi simultanément dans les deux langues. Elle ajoute en avoir reçu une copie à l'avance du bureau de la ministre.

Moi, c’est la première fois que je vois ça. [...] Je remarque vraiment un changement dans les instances gouvernementales , affirme la directrice générale.

L'ancienne présidente de l'Association franco-yukonnaise aujourd'hui commissaire du Yukon, Angélique Bernard (à gauche), aux côtés de l'actuelle directrice générale, Isabelle Salesse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La présidente Jeanne Beaudoin le remarque aussi. La communauté francophone est plus considérée, on nous consulte et ce qui est plus important, c’est qu’on écoute ce qu’on dit.

Dans son rapport annuel, l’organisme fait mention des rencontres positives entre les dirigeants et les différents ordres de gouvernement, qu’il s’agisse du premier ministre du territoire, Sandy Silver, ou du maire de Whitehorse, Dan Curtis.

Encore des défis

Jeanne Beaudoin souligne toutefois que tous les objectifs ne sont pas atteints pour autant. Les priorités, pour nous, ça demeure les services et les communications en français, l’éducation, la santé, les services aux aînés [et] l’immigration.

Certains objectifs de l'organisme francophone pour la prochaine année ont dû être revus en fonction des restrictions imposées par la pandémie, comme la promotion touristique sur les marchés francophones. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Dans sa planification stratégique pour les cinq prochaines années, l’AFY entend travailler à un rapprochement avec les Premières Nations. Nous sommes rendus là , affirme Isabelle Salesse.

Dans un esprit de réconciliation dans les cinq années à venir, on va tenter de faire un rapprochement, de sensibiliser notre population aux réalités des Premières Nations, tout en tentant aussi de [les] sensibiliser à notre réalité. Jeanne Beaudoin, présidente de l'Association franco-yukonnaise

L’organisme souhaite également développer un plan d’action pour mettre en oeuvre l’entente conclue auprès de l’Université du Yukon. La présidente a affirmé à l’assemblée que le travail devait reprendre avec le changement récent de présidence à l'établissement postsecondaire.

Une présence de longue date méconnue

Un projet de transfert des archives de l'AFY vers celles du territoire est par ailleurs en cours.

On veut valoriser le patrimoine franco-yukonnais. [...] On tient vraiment à ce que la contribution des francophones à l’édification du Yukon tel qu’on le connaît aujourd’hui soit reconnue davantage , explique la présidente.

Ce projet, explique la présidente, représente un premier pas vers l'accomplissement d'un objectif à plus long terme : la création d’une société historique. C’est la 38e AGA, mais la francophonie est redevenue active bien avant, dans les années 1970.