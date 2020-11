La langue française en Afrique racontée par Jean-Pierre Makosso

Une réalisation de Pierre Beaudoin

Originaire du Congo, mais établi en Colombie-Britannique, Jean-Pierre Makosso propose avec cette performance éclair une fable sur l'origine des langues étrangères en Afrique telle que racontée par les habitants du village de Yanga.

Aussi comédien, metteur en scène et romancier, Jean-Pierre Makosso porte avec lui l'amour de la langue française. Un amour cultivé de longue date tandis qu'enfant, il traduisait déjà de la langue vili à la langue française les récits prononcés par sa mère.

Une langue, c’est une éducation. Lorsqu'on a deux langues, on a deux cultures. Plus on a de langues, plus on a de culture et plus on comprend le monde. Jean-Pierre Makosso, conteur

Jean-Pierre Makosso est venu enregistrer son conte dans les studios de Radio-Canada à Vancouver.

Jean-Pierre Makosso accueilli par l'équipe de L'atelier culturel. (Enregistrement fait avant les mesures de distanciation liées à la pandémie). Photo : Radio-Canada

Le conteur Jean-Pierre Makosso en studio. Photo : Radio-Canada

Le réalisateur Pierre Beaudoin enregistre le conteur. Photo : Radio-Canada

C'est notamment grâce à cet amour de la langue que Jean-Pierre Makosso poursuit au-delà de sa terre natale son parcours de conteur.

Mon parcours ici, il est simple. J’arrive ici en 2001 déjà conteur. J’arrive ici en 2001 déjà comédien. J’arrive ici en 2001 avec l’outil le plus important, la langue française. Donc, qu’est-ce que je fais avec la langue française? Je la parle. Et puisque je la parle, tout le monde veut m’écouter. Et plus on m’écoute, plus j’avance , résume l'auteur.