Début du procès en appel d'un rédacteur-en-chef antisémite à Toronto

La publication avait été jugée sexiste et antisémite par la Cour supérieure de l'Ontario. Le rédacteur-en-chef du périodique Your Ward News, James Sears et son éditeur LeRoy St. Germaine, ont été condamnés à 12 mois de détention à domicile.

Les deux hommes n'ont pas encore purgé leur peine puisqu'ils interjettent appel du verdict de culpabilité de la cour de justice de l'Ontario.

Les verdicts et les sentences des tribunaux inférieurs sont portés en appel devant les cours supérieures des provinces et non devant les cours d'appel.

Dans sa requête d'appel, James Sears soutient que le verdict et la peine sont déraisonnables et que le juge de première instance n'a pas examiné adéquatement le contexte dans lequel certaines déclarations ont été faites avant de statuer si elles étaient haineuses ou pas .

Le plaidoyer de défense du rédacteur-en-chef de 56 ans représente bien plus un recours constitutionnel qu'un appel, puisque le Torontois compte essentiellement évoquer la liberté d'expression.

Le rédacteur en chef du journal Your Ward News, James Sears Photo : Photo fournie

M. Sears a néanmoins décidé cette fois-ci de se représenter lui même après avoir renvoyé son avocat lors du procès il y a près de deux ans. On s'attend à ce que l'éditeur de 78 ans soit, lui, défendu par un avocat, comme lors du procès.

Dans sa sentence, le juge de première instance, Richard Blouin, avait déclaré que M. Sears s'est livré à de la propagande haineuse sur une longue période auprès d'un large lectorat en ligne où ses articles mènent inexorablement à l'extrémisme avec le potentiel de provoquer de nombreuses morts .

Il avait dit regretter que la loi ne lui permette pas de punir le rédacteur-en-chef plus sévèrement, parce qu'il avait souhaité lui infliger 18 mois de prison et non un an.

Une copie du périodique Your Ward News (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

Le magistrat avait par ailleurs refusé de rouvrir le procès, comme James Sears le demandait, après que celui-ci eut renvoyé son avocat.

Le rédacteur-en-chef avait qualifié le travail de son avocat d'inefficace parce qu'il n'avait pas appelé à la barre les témoins qu'il lui avait suggérés, c'est-à-dire un spécialiste en matière de religion et un professeur d'anglais qui se spécialise dans l'étude de la satire.

Warren et Lisa Kinsella avaient porté plainte auprès de la police contre les deux hommes. Photo : Radio-Canada

Le juge ne l'avait toutefois pas vu du même œil et il avait rejeté la requête de rouvrir le procès pour entendre ces témoins.

L'avocat Dean Embry avait pour sa part nié faire quoi que ce soit de contraire aux intérêts de son ancien client.

Dans cette affaire, la couronne a toujours accusé James Sears de mesures dilatoires pour éviter sa condamnation. La publication de Your Ward News est toujours suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il est d'ailleurs impossible de consulter le périodique en ligne.

Les procureurs estiment que le magazine YWN a été envoyé à près de 3000 résidents de la région torontoise de 2015 à 2018 et que les 22 numéros contenaient des propos misogynes et antisémites.

Les audiences en appel se tiendront en ligne, pandémie oblige.