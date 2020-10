Un Rock'n nonne 3 en préparation, selon Whoopi Goldberg

L’actrice Whoopi Goldberg a déclaré qu’elle travaillait sur un troisième volet de la comédie culte Rock'n nonne (Sister Act) en entrevue, mardi, à l’émission The Late Late Show With James Corden.

Cela fait plusieurs années qu’un projet de film Rock'n nonne 3 est évoqué, mais sans qu’il se concrétise.

Pendant longtemps, on ne faisait que me dire que personne ne voulait voir [un autre Rock'n nonne], et récemment, il s’est avéré que cela n’était peut-être pas vrai, et que les gens voulaient peut-être le voir , a expliqué Whoopi Goldberg à l’animateur James Corden.

Nous sommes donc en train de travailler assidûment pour essayer de voir comment réunir l’équipe [de Rock'n nonne] et revenir , a-t-elle ajouté.

Grands succès du début des années 1990, Rock'n nonne et Rock'n nonne 2 mettent en vedette Whoopi Goldberg dans le rôle d’une chanteuse de cabaret qui trouve refuge dans un couvent afin de fuir des criminels qui la recherchent.

À l’époque, Rock'n nonne et sa suite, Rock'n nonne 2, avaient généré à eux deux près de 290 millions de dollars américains en recettes dans le monde.