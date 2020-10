Air Canada loue ses propres avions pour traverser la crise

La compagnie a indiqué jeudi avoir conclu la vente de neuf Boeing 737 Max 8 pour 485 millions de dollars et s'être engagée à les louer à long terme dans des ententes totalisant 458 millions de dollars.

Le directeur financier d'Air Canada, Michael Rousseau, a indiqué que la société avait mobilisé à des conditions raisonnables près de 6 milliards de dollars en liquidités depuis le début de la pandémie, pour atténuer les défis et l'incertitude causés par le virus.

En outre, Air Canada a récemment effectué deux opérations de financement à long terme pour remplacer 1,4 milliard de dollars de dettes venant à échéance dans les neuf prochains mois.

Air Canada affirme qu'elle continuera d'explorer d'autres arrangements de financement qui pourraient être nécessaires pour accroître sa position de trésorerie.

Les restrictions sur les voyages et la disparition de la demande continuent de peser sur les secteurs du transport aérien et du tourisme, entraînant des mises à pied ou des congés forcés pour plus de 30 000 employés d'Air Canada et de WestJet Airlines.