Tout faire pour que les chasseurs ne reviennent pas avec la COVID-19 à la maison

On est franchement inquiet pour l’ensemble de la province , lance le conseiller en santé publique pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Louis-Charles Rainville. Notre crainte, c’est plus le brassage [de population] qui va avoir lieu.

M. Rainville compare le potentiel de propagation du coronavirus à la grippe lors du temps des Fêtes alors que plusieurs personnes, provenant de régions différentes, risquent de se côtoyer pendant un certain temps avant de retourner dans leurs foyers respectifs.

Les chasseurs resteront assez longtemps ensemble pour qu’il y ait transmission du virus, mais pas assez pour voir l’apparition de symptômes , explique le conseiller.

On sait que dans les camps de chasse, dans les roulottes […] il y a un risque important de contagion , ajoute-t-il.

C’est avec ces craintes en tête que la santé publique de la Gaspésie entreprend une opération de sensibilisation qui débutera ce soir avec l’organisation d’une vidéo en direct sur sa page Facebook.

Qui va à la chasse perd sa place… dans le lit conjugal

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie prône un respect strict des règles sanitaires une fois les chasseurs seront de retour à la maison.

M. Rainville estime que les chasseurs doivent notamment s’isoler le plus possible la première semaine de retour et même, si possible, faire chambre à part avec le conjoint ou la conjointe .

Au travail, la distanciation de deux mètres, le port du masque et le lavage des mains sont à respecter le plus scrupuleusement possible.

Dans l’idéal, nous invitons à ce que les vacances soient prolongées d’une semaine de plus , note-t-il.

Dans un échange de courriels avec Radio-Canada, le ministère de la Sécurité publique a réitéré que les mesures imposées aux résidents des zones rouges suivent ceux-ci dans les zones orange.

Les policiers ont les pouvoirs de remettre un constat d’infraction aux personnes qui contreviennent aux dispositions prévues , ajoute une porte-parole du ministère.

Du côté du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux on martèle vouloir adopter une approche de sensibilisation d'abord et avant tout.

Notre but, ce n’est pas d’être coercitif , explique Louis-Charles Rainville. On ne veut pas aller faire des vérifications dans les camps de chasse.

