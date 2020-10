L'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, André Tourigny, sait que la prochaine saison de la OHLLigue de hockey de l'Ontario risque d'être fort différente.

Je suis convaincu que Mme MacLeod a de bonnes raisons de faire ces demandes-là. Elle n'est pas arrivée avec cette idée-là parce que ça ne lui tente plus qu'il y ait de [contacts physiques] dans le hockey. Il y a des raisons de santé, des raisons de sécurité pour les joueurs et ce sont des choses que je ne connais pas encore. J'imagine que quand on aura ces raisons, ça fera du sens pour tout le monde , a expliqué le Québécois au téléphone.

C'est sûr que ce n'est pas idéal, mais ce qui est encore moins idéal, c'est de ne pas jouer , a-t-il résumé.

Étant un coach de hockey et un passionné, pas avoir de [contacts physiques], ce n'est pas quelque chose qu'on veut à long terme, mais si ça peut nous permettre d'avoir une saison… on est dans une situation extraordinaire et il faut prendre des mesures extraordinaires. André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa

Son homologue des Wolves de Sudbury, Cory Stillman, s'inquiète pour le développement de ses joueurs, surtout ceux qui ont des prétentions professionnelles.

Je pense que ce sera difficile de jouer, surtout à ce niveau. Ça va changer la vie de certains joueurs. Je pense entre autres à ceux qui seront admissibles au prochain repêchage, alors que des joueurs de la même cuvée jouent déjà dans d'autres ligues , a fait valoir le vétéran 1025 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Stillman se doute qu'un tel changement à la nature du sport pourrait avoir un impact, par exemple, sur son joueur vedette, Quinton Byfield, repêché au deuxième rang du plus récent repêchage de la LNH.

Pour un gars comme Quinton, parfaire son jeu défensif dans une ligue où il n'y a pas de contacts, ça pourrait être difficile, surtout quand on pense qu'il pourrait faire le saut dans la LNH [en janvier].

Cory Stillman est le 30e entraîneur de l'histoire des Wolves de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Le pilote des Wolves se demande d'ailleurs si la OHLLigue de hockey de l'Ontario ne pourrait pas entreprendre la nouvelle saison avec les mêmes règles qu'à l'habitude, tout en ayant des protocoles stricts pour enrayer la propagation du virus à l'extérieur de la patinoire, comme l'ont fait d'autres ligues en Europe, notamment.

J'aimerais voir où est-ce que ça nous mène [parce que] si on commence la saison sans contacts, je doute qu'on puisse les réintégrer au cours de la saison.

Le bureau du commissaire de la ligue a décliné la demande d'entrevue de Radio-Canada, préférant émettre une déclaration.

La OHL a travaillé avec et continue d'être en communication avec divers ministères du gouvernement et agences de la santé publique quant à ses plans de retour au jeu. Les pourparlers se poursuivent, mais une décision n'a pas encore été prise quant au plan de relance final Ligue de hockey de l'Ontario (OHL)

Le 5 août dernier, la OHL avait annoncé vouloir entamer sa saison 2020-21 le 1er décembre prochain. Le calendrier serait de 64 parties et les camps d'entraînement débuteraient le 15 novembre. À ce jour, ce sont encore les seules informations qui sont parvenues aux entraîneurs consultés.