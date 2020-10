Au Nunavut, l’éclosion de COVID-19 de la mine Hope Bay est maîtrisée

Malgré dix cas confirmés de COVID-19 et six cas présumés, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Michael Patterson, affirme que l’éclosion à la mine d’or de Hope Bay est maintenant maîtrisée et que les déplacements hors et en direction de la mine peuvent de nouveau avoir lieu. Seules les personnes considérées comme étant des contacts à haut risque restent en isolement d'ici la fin de semaine.

Le Dr Patterson a défendu cette approche arguant que la mise en place de restrictions de déplacement était vitale pour éviter que l’éclosion ne se propage pas seulement dans la mine, mais aussi ailleurs dans le pays. Le gouvernement a fait face à des critiques plus tôt cette semaine quand un employé de la mine a affirmé que l’anxiété et la dépression gagnait du terrain parmi les employés isolés.

Toujours aucun cas au Nunavut

Même si ces cas se sont déclarés au Nunavut, ils ne sont pas enregistrés dans le territoire, et les autorités sanitaires affirment avoir négocié pour que ce soient les provinces d’origine des travailleurs touchés qui comptabilisent ces cas dans leur décompte.

Le Nunavut reste donc le seul territoire, ou province, n’ayant toujours eu aucun cas de COVID-19 depuis les débuts de la pandémie.

Le médecin hygiéniste a aussi déclaré qu’il était trop tôt pour porter le blâme sur qui que ce soit en ce qui concerne cette éclosion à Hope Bay. À la place, il en appelle à la responsabilité de tous. Il y a la responsabilité des gouvernements, la responsabilité des entreprises et la responsabilité personnelle de minimiser le risque qu'une épidémie comme celle-ci se produise et se propage aussi loin qu'elle l'a fait , a-t-il fait savoir lors du point de presse de jeudi.

Des fêtes de fin d’année maintenues, mais perturbées

Le Dr Patterson a également répondu aux interrogations entourant Halloween en faisant savoir que la fête pourrait aller de l’avant cette année. Le gouvernement publiera les consignes à respecter sur son site Internet.

Le gouvernement a réitéré que tous les voyages non essentiels sont découragés. M. Patterson a déclaré qu'il pourrait y avoir une liste d'attente à la fin des vacances de Noël pour obtenir une place dans un centre d'isolement si les Nunavois ignorent le conseil et se dirigent vers le sud.

Il a souligné que le gouvernement n'augmentera pas le nombre de places disponibles dans les centres d'isolement utilisés par ceux qui reviennent au territoire.

Michael Patterson a ajouté qu'il ne croyait pas que beaucoup de personnes allaient voyager cette année vu que le nombre de cas à travers le Canada continue d'augmenter.

Cette semaine, le gouvernement du Nunavut avait aussi assoupli les restrictions concernant les rassemblements en intérieur, les restaurants, les bars et les cours de sport sur le territoire.

Avec les informations de CBC News