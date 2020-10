« Puisqu’on ne vote pas, les politiciens sont moins enclins à nous écouter »

« Je n’aime aucun des deux », me lance d’emblée un jeune d’Ann Arbor, ville universitaire du Michigan. À 18 ans, il n’entend pas participer à sa première élection présidentielle.

Le défi est de taille pour Ruchita Coomar, 19 ans, une démocrate, cofondatrice de la Monroe Area Youth Alliance, qui tente de mobiliser ses pairs en vue du scrutin du 3 novembre.

Nous l’avons rencontrée dans cette ville où un habitant sur trois est étudiant.

Quels sont les défis auxquels vous faites face pour mobiliser l’électorat jeune?

Les gens sont plus réticents à voter par correspondance et à suivre ce processus qui est plus difficile, surtout avec les mesures reliées à la COVID-19. Avec les commentaires du président Trump, ça a créé de la méfiance à l’endroit du vote par correspondance.

Puis il y a un désenchantement des jeunes à l’endroit du système en général.

Vous l’avez vu avec les élites du Parti démocrate. Nous sommes peu impressionnés par la plateforme moins que progressiste de Joe Biden. Ça aussi c’est un défi. Bernie Sanders était le candidat de plusieurs d’entre nous. Quand le candidat est finalement quelqu’un de plus modéré, c’est plus compliqué de susciter l’enthousiasme chez les jeunes.

Vous parlez de la réticence des jeunes au vote par correspondance, pourquoi?

La chose la plus banale ce sont les timbres. La plupart des étudiants universitaires n’en ont pas! Nous sommes la génération Z, certains d’entre nous ne savent même pas comment envoyer une lettre par la poste. Ce sont des choses très simples, mais qui sont cruciales pour un jeune de 19 ans qui doit passer quatre examens dans la semaine et qui doit trouver la manière la plus simple de voter.

La ville universitaire d'Ann Arbor, dans le Michigan. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Les deux candidats à la présidence ont plus de 70 ans. Vous reconnaissez-vous dans leurs campagnes?

Beaucoup de nos préoccupations ne sont pas les mêmes que celles de gens d’autres générations qui occupent des postes de pouvoir. Le meilleur exemple, ce sont les changements climatiques. On ne sent pas la même urgence de la part de certains de ces élus que de la part des jeunes sur les campus.

Il y a aussi les enjeux liés à la sécurité sociale et les dettes étudiantes. Tout ça s’accumule. Mais puisqu’on ne vote pas, les politiciens sont moins enclins à écouter les demandes des jeunes.

C’est essentiellement pourquoi il faut qu’on s’organise, qu’on se mobilise et qu’on vote! C’est ainsi qu’on deviendra une coalition que les politiciens devront séduire. Une fois que nous reconnaîtrons ce pouvoir politique, cela deviendra important. Mais en ce moment, les politiciens ne nous voient pas de cette manière.

Vu ces difficultés, quel message envoyez-vous aux autres jeunes électeurs?

Je vois tellement de gens participer à des manifestations. Mais ça ne changera rien tant que vous ne choisirez pas des candidats qui vous représentent. Je ne parle pas uniquement de la course présidentielle. Dans les élections locales aussi le taux de participation est terrible.

À la dernière élection locale, je travaillais dans un bureau de vote et nous avons à peine eu 1000 votes, contre 3000 dans les élections précédentes. Il faut comprendre qu’il y a des politiciens à tous les niveaux qui peuvent nous représenter et qu’il faut nous informer. Ce n’est pas suffisant d’être uniquement en colère si vous ne prenez pas vos responsabilités, c’est-à-dire voter.

Vous pensez vraiment faire pencher la balance?

Ça peut être énorme! Le comté d'où je suis originaire est le plus grand comté pivot dans le Michigan. Si chaque jeune personne votait, ce territoire ne serait certainement plus républicain. Je suis certaine qu’on peut voir la même chose ailleurs dans l’État. Le problème, c'est qu’on ne sait pas si ça va se produire.